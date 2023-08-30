محكمة موريتانية تؤكد قرارا بإيداع محمد بوي الشيخ فاضل السجن

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نواكشوط – “القدس العربي”: أكدت المحكمة العليا، الثلاثاء القرار الصادر عن غرفة الاتهام في نواكشوط الغربية بإيداع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل السجن.

وترأس الجلسة رئيس المحكمة الشيخ أحمد ولد سيد أحمد.

وقررت غرفة الاتهام بنواكشوط الغربية يوم 7 أغسطس الجاري إيداع النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل في السجن، بعد استئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق الذي رفض طلب إحالته للسجن.

وكانت النيابة العامة وجهت للنائب محمد بوي تهم “نشر الإساءة، والقذف والتجريح بحق رئيس الجمهورية”، وأحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب بإيداعه السجن.

وأوقف النائب محمد بوي الشيخ محمد فاضل قبل أسابيع لدى الشرطة القضائية، عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه في جلسة قاطعتها المعارضة.