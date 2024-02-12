محكمة هولندية تأمر بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل

لاهاي: أمرت محكمة استئناف هولندية اليوم الاثنين الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت المحكمة أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون 7 أيام ورفضت طلبا مقدما من محامي الحكومة بتعليق الأمر لحين الحكم في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا.

وقالت “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن تُستخدم قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وقالت الحكومة إنها ستقدم استئنافا أمام المحكمة العليا إذ أن الحكم يتقاطع مع مسؤولية الدولة في صياغة سياستها الخارجية.

وقال وزير التجارة “تسليم قطع غيار المقاتلات إف-35 الأمريكية إلى إسرائيل أمر مبرر من وجهة نظرنا”.

وأضاف أن الطائرات إف-35 ضرورية لأمن إسرائيل وقدرتها على حماية نفسها من التهديدات في المنطقة “على سبيل المثال من إيران واليمن وسوريا ولبنان”.

وقال فان ليوين إن من السابق لأوانه تحديد تأثير حكم المحكمة على إسرائيل.

وأضاف “نحن ضمن مجموعة كبيرة من الدول التي تعمل أيضا مع إسرائيل، وسنتحدث مع الشركاء حول كيفية التعامل مع هذا الأمر”.

وقال إن قرار الاستئناف لا علاقة له بالوضع “المقلق جدا” في غزة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الضخم على القطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني وتشريد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتنفي إسرائيل ارتكاب جرائم حرب في هجومها على غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240 رهينة.

ولم يتمكن المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي من التعليق على هذه القضية بشكل محدد، لكنه قال إن إسرائيل تتوقع من الحلفاء “الوقوف بحزم إلى جانبنا بينما نكافح من أجل تقديم حماس إلى العدالة في أعقاب مذبحة السابع أكتوبر”.

وفي قضية قانونية منفصلة في يناير كانون الثاني، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها على حماس. وجدد هذا الحكم الدعوات من جماعات حقوق الإنسان لحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

ورفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، الدعوى على الحكومة الهولندية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال ميشيل سيرفايس مدير منظمة أوكسفام نوفيب في بيان “نأمل أن يعزز هذا الحكم القانون الدولي في دول أخرى ليتسنى لسكان غزة التمتع بحماية القانون الدولي”.

خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين

لم تصل محكمة أقل درجة في حكم ابتدائي أصدرته في ديسمبر كانون الأول إلى حد إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف الصادرات رغم تصريحاتها بأن طائرات إف-35 ساهمت على الأرجح في انتهاك قوانين الحرب.

وذكرت المحكمة أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين القضايا السياسية وتلك المتعلقة بالقضايا العامة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة.

ونقضت محكمة الاستئناف ذلك قائلة إن تلك المخاوف لا تفوق الخطر الواضح من انتهاك قوانين الحرب.

وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن طائرات إف-35 استخدمت على الأرجح في الهجوم على غزة مما أسفر عن خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين. ورفضت حجة الحكومة الهولندية بأنها ليست بحاجة لمراجعة تصاريح التصدير.

وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار الطائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها ومنها إسرائيل. وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال رئيس المحكمة باس بويل إن هناك احتمالا بأن تسمح الحكومة الهولندية بتصدير قطع غيار الطائرات إف-35 إلى إسرائيل مستقبلا لكن بشرط صارم هو ألا تُستخدم في العمليات العسكرية بغزة.

(وكالات)





