محكمة هولندية تأمر بحظر تصدير قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل

لاهاي: أمرت محكمة استئناف هولندية اليوم الاثنين الحكومة بحظر جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام.

وقالت المحكمة “لا يمكن إنكار أن هناك احتمالا واضحا أن تُستخدم قطع غيار إف-35 المصدّرة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وذكرت أن الدولة يجب أن تمتثل للأمر في غضون سبعة أيام ورفضت طلبا مقدما من محامي الحكومة في دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا بتعليق الأمر.

ورفعت العديد من جماعات حقوق الإنسان القضية على الحكومة الهولندية في ديسمبر كانون الأول الماضي.

ولم تصل محكمة أقل درجة في حكم ابتدائي إلى حد إصدار أمر للحكومة الهولندية بوقف الصادرات رغم تصريحاتها بأن طائرات إف-35 ساهمت على الأرجح في انتهاك قوانين الحرب.

وذكرت المحكمة أن الدولة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بالموازنة بين القضايا السياسية والاقتصادية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بصادرات الأسلحة.

ونقضت محكمة الاستئناف ذلك قائلة إن المخاوف السياسية والاقتصادية لا تفوق الخطر الواضح من انتهاك قوانين الحرب.

وقالت محكمة الاستئناف أيضا إن طائرات إف-35 استخدمت على الأرجح في الهجوم على غزة مما أسفر عن خسائر بشرية غير مقبولة في صفوف المدنيين. ورفضت حجة الحكومة الهولندية بأنها لم تكن بحاجة لمراجعة تصاريح التصدير.

وتستضيف هولندا واحدا من عدة مستودعات إقليمية لقطع غيار طائرات إف-35 المملوكة للولايات المتحدة، والتي تستخدم في توزيع قطع الغيار على الدول التي تطلبها ومن بينها إسرائيل. وأُرسلت شحنة واحدة على الأقل إلى إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

(رويترز)