محكمة هولندية ترفض طلبا لحظر تصدير أجزاء طائرات مقاتلة قد تصل لإسرائيل

لاهاي: رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة طلبا من منظمات حقوقية بإصدار أمر تحظر بموجبه هولندا جميع الصادرات من أجزاء الطائرات المقاتلة “إف-35” التي يحتمل أن تصل في نهاية المطاف إلى إسرائيل.

الدعوى التي بدأتها منظمات حقوقية من بينها ذراع أوكسفام في هولندا، تأتي في أعقاب حكم آخر أصدرته محكمة محلية في فبراير/ شباط جاء فيه أن هولندا لا يمكنها إرسال أجزاء طائرات “إف-35” إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدام المقاتلات في عمليات تنطوي على انتهاك للقانون الإنساني الدولي في حرب غزة.

وقالت المنظمات غير الحكومية إن الدولة الهولندية أوقفت التصدير المباشر لأجزاء الطائرات إلى إسرائيل، لكنها واصلت تسليم أجزاء الطائرات المقاتلة إلى الولايات المتحدة ودول أخرى.

وأوضحت أنه من الممكن بعد ذلك إرسال تلك الأجزاء أو استخدامها في طائرات تُرسل إلى إسرائيل، وأن هذا يجب أن يتوقف أيضا بموجب الحكم السابق.

ومع ذلك، قالت محكمة لاهاي الجزئية في بيان صحافي إن تفسير المنظمات غير الحكومية للحكم الصادر في فبراير/ شباط فضفاض للغاية وإن الدولة الهولندية تمتثل لحظر التصدير بالشكل المطلوب.

(رويترز)