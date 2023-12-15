سياسة | دولي | أوروبا

محكمة هولندية ترفض مطالب بمنع تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل

15 - ديسمبر - 2023

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لاهاي: رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع الحكومة من تصدير قطع غيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل، إذ قالت تلك الجماعات إن الشحنة تسمح بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.

وقال قضاة في محكمة جزئية بلاهاي إن عليهم أن يتركوا للحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة بصادرات الأسلحة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 15, 2023 الساعة 12:29 م

    إذن على هولندا الصهيونية الفاشية البوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو و زبانيته من الأمريكان يا هامان 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒🐒🔥

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