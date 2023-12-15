محكمة هولندية ترفض مطالب بمنع تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل

لاهاي: رفضت محكمة هولندية اليوم الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع الحكومة من تصدير قطع غيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل، إذ قالت تلك الجماعات إن الشحنة تسمح بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.

وقال قضاة في محكمة جزئية بلاهاي إن عليهم أن يتركوا للحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة بصادرات الأسلحة.

(رويترز)