محكمة يونانية تأمر بالإفراج عن قطب التعدين الإسرائيلي شتاينميتز

رجل الأعمال الإسرائيلي بيني شتاينميتز- (أ ف ب)

أثينا: قالت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا اليونانية أمرت بالإفراج عن قطب التعدين الإسرائيلي بيني شتاينميتز، إذ ألغت حكم محكمة أدنى درجة بتسليمه إلى رومانيا بناء على مذكرة اعتقال.

وألقت الشرطة اليونانية القبض على ستاينمتس في البداية في 13 أكتوبر تشرين الأول، بعد ساعات من وصوله بطائرة خاصة إلى مطار أثينا الدولي.

وتم إخلاء سبيله مع إلزامه بقيود، ثم احتجز مرة أخرى في يناير كانون الثاني بعد أن قضت هيئة قضائية بتسليمه إلى رومانيا.

وطعن ستاينمتس على القرار أمام المحكمة العليا في اليونان.

وقال أحد المصادر، اليوم الأربعاء: “قبلت المحكمة العليا الطعن”.

وتتعلق مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه بقضية تعود إلى عدة سنوات مضت بشأن انتمائه لمجموعة تردد أنها حاولت الحصول على حقوق ملكية أراض بشكل غير قانوني في رومانيا.

(رويترز)