سياسة | دولي

محكمة يونانية تنظر قضية متهم بالتجسس على عمليات الناتو

منذ ساعتين

حجم الخط
0

سالونيكا (اليونان): مثل رجل أمام محكمة في اليونان اليوم الجمعة بتهمة التجسس بعد مزاعم بأنه التقط صورا ومقاطع مصورة لعمليات عسكرية في ميناء ألكسندروبوليس الاستراتيجي شمال شرقي البلاد.

ويمثل الميناء مركزا لوجيستيا لعمليات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما يسهل نقل معدات عسكرية وأفراد دعما لأوكرانيا ودول الناتو شرقي أوروبا.

وتم القبض على الرجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري في عملية مشتركة للشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني اليوناني. وذكرت السلطات أنه يعمل “لصالح شخص آخر” وأرسل التسجيلات لذلك الشخص عن طريق تطبيق رسائل مشفرة، ولم تدل بالمزيد من التفاصيل.

وذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن مسؤولي تنفيذ القانون اليونانيين، أن المشتبه به مواطن يوناني /59 عاما/ مولود في جورجيا ويتم التحقيق معه على خلفية علاقات بأجهزة الأمن الروسية عبر شخص في ليتوانيا.

ومثل المشتبه به أمام قاض في ألكسندروبوليس لحضور جلسة استماع أولية في إطار تحقيق قضائي جار.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حزب تونسي يطالب الناتو بوقف “التدخل الإيطالي” في شؤون بلاده
26 - أبريل - 2025
خبير بريطاني يتوقع دخول دول الناتو في حرب مع روسيا في غضون عامين
20 - أبريل - 2025
أوروبا مكشوفة أكثر من أي وقت مضى.. القلق يتضاعف جراء فشل باتريوت الأمريكية باعتراض الصواريخ الروسية في أوكرانيا
10 - أبريل - 2025
هل يتمكن الحلف الأطلسي من الاتفاق على خطة إنفاق ترضي ترامب؟
4 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية