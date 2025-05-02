محكمة يونانية تنظر قضية متهم بالتجسس على عمليات الناتو

سالونيكا (اليونان): مثل رجل أمام محكمة في اليونان اليوم الجمعة بتهمة التجسس بعد مزاعم بأنه التقط صورا ومقاطع مصورة لعمليات عسكرية في ميناء ألكسندروبوليس الاستراتيجي شمال شرقي البلاد.

ويمثل الميناء مركزا لوجيستيا لعمليات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مما يسهل نقل معدات عسكرية وأفراد دعما لأوكرانيا ودول الناتو شرقي أوروبا.

وتم القبض على الرجل في وقت سابق من الأسبوع الجاري في عملية مشتركة للشرطة وجهاز الاستخبارات الوطني اليوناني. وذكرت السلطات أنه يعمل “لصالح شخص آخر” وأرسل التسجيلات لذلك الشخص عن طريق تطبيق رسائل مشفرة، ولم تدل بالمزيد من التفاصيل.

وذكر التلفزيون الرسمي، نقلا عن مسؤولي تنفيذ القانون اليونانيين، أن المشتبه به مواطن يوناني /59 عاما/ مولود في جورجيا ويتم التحقيق معه على خلفية علاقات بأجهزة الأمن الروسية عبر شخص في ليتوانيا.

ومثل المشتبه به أمام قاض في ألكسندروبوليس لحضور جلسة استماع أولية في إطار تحقيق قضائي جار.

(أ ب)