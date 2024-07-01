محللان أمريكيان: المصالح الأمريكية والغربية الكبرى في مرمى أسلحة روسيا المضادة للفضاء

واشنطن: منذ أوائل العام الحالي بدأ مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن رصد تحركات روسيا لنشر أسلحة في الفضاء تستهدف الأقمار الاصطناعية، ليصبح السؤال الأهم الآن لماذا تريد روسيا تطوير أسلحة فضاء يمكنها أن تجعل أجزاء من الفضاء غير قابلة للاستخدام لمدة تصل إلى عام؟

في تحليل نشره موقع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، قال كلايتون سوب، نائب مدير مشروع أمن الفضاء، والزميل الكبير في برنامج الأمن الدولي بالمركز، وماكينا يونغ الزميلة في مشروع أمن الفضاء، إن الوصول إلى الدوافع الحقيقية والكاملة لروسيا وراء مثل هذا التحرك أمر صعب للغاية، مشيرين إلى مقولة رئيس وزراء بريطانيا الراحل وينستون تشرشل إن عملية صناعة القرار في روسيا عبارة عن “لغز ملفوف في لغز داخل لغز”.

ومع ذلك، يمكن القول إن رغبة روسيا في تطوير أسلحة مضادة للأقمار الاصطناعية ومركبات الفضاء، تعني أن أحد أهداف الرئيس فلاديمير بوتين هو إضعاف مكانة ونفوذ الولايات المتحدة باعتبارها الدولة الأولى عالميا في مجال تكنولوجيا الفضاء واستخداماته حاليا.

ويقول سوب ويونغ إنه في ضوء التباين الشديد في نظرة كل من روسيا والولايات المتحدة للفضاء، فإن هناك القليل من الخيارات المتاحة لمنع روسيا من الحصول على أسلحة فضاء أشد تدميرا. وهل يمكن الضغط على روسيا للتخلي عن هذه الخطط؟ وإذا كان ذلك ممكنا فما هو نوع الضغط الذي يمكن أن تستجيب له؟

ويقول المحللان الأمريكيان إن الولايات المتحدة والغرب لم تعد لديهما أوراق ضغط اقتصادية قوية على روسيا، ولذلك فالأمل هو إقناع الهند والصين بممارسة مثل هذا الضغط بعد أن تزايدت أهميتهما للاقتصاد الروسي منذ فرض العقوبات الغربية عليه ردا على غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

والحقيقة أن هناك الكثير من الأسلحة التي يطلق عليها اسم “أسلحة مضادة للفضاء” وتستطيع تدمير أو تعطيل أو إحداث اضطراب في استخدامات الفضاء المختلفة. وبعض هذه الأسلحة مثل تلك التي تسهّل تداخل إشارات الأقمار الاصطناعية أو تشتيتها لها تأثير مؤقت. وهناك أسلحة أخرى تستهدف أنظمة توجيه الطاقة في الأقمار الاصطناعية وهي يمكن أن تسبب تدميرا دائما لمكونات رئيسية في هذه الأقمار. كما يمكن أن تؤدي بعض الأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية إلى تأثيرات غير محددة من خلال نشر الحطام الفضائي أو الإشعاعات، وتدمير القمر الاصطناعي المستهدف ومعه مئات وربما آلاف الأقمار الأخرى كخسائر جانبية.

والآن فإن روسيا إما نشرت بالفعل أو تطور أنواعا عديدة مختلفة من الأسلحة المضادة للفضاء. وفي الشهر الماضي اتهم مجلس الأمن القومي الأمريكي روسيا بإطلاق قمر اصطناعي يحمل سلاحا يمكن أن يهاجم الأقمار الاصطناعية الأخرى. ويعتقد خبراء أن هذا القمر هو فقط الأحدث في سلسلة أقمار مشابهة، إن لم تكن متطابقة أطلقتها روسيا خلال السنوات الخمس الماضية ويمكن أن تحمل بعض أسلحة المقذوفات الحركية. وعند إطلاق مثل هذا السلاح على قمر اصطناعي، فإنه يمكن أن يولد آلاف القطع من الشظايا والحطام ويهدد الأقمار الأخرى الموجودة في المدار المستهدف، وقد تؤدي إلى توليد موجات متتابعة من الحطام.

وإلى جانب هذه الأسلحة الفضائية، يقال إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الاصطناعية، يمكنه أن يعطل مئات الآلاف من الأقمار الاصطناعية عن العمل من خلال موجات الإشعاع الناتجة عن تفجيره. وقد أصبح هذا التهديد محل اهتمام منذ الكشف عنه في شباط/ فبراير الماضي.

ويرى سوب المسؤول السابق عن السياسة العامة للأمن القومي والأمن السيبراني في مشروع كوبير التابع لشركة التكنولوجيا الأمريكية أمازون، ويونغ مهندسة الطيران سابقا في إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية في تحليلهما المشترك، أن روسيا متخلفة للغاية في مجال استخدامات الفضاء مقارنة بالولايات المتحدة والصين. ففي حين أطلقت الولايات المتحدة خلال العام الماضي 2221 قمرا اصطناعيا، أطلقت روسيا 60 قمرا فقط. كما أن الولايات المتحدة تعتمد على شبكة الأقمار الاصطناعية لتشغيل نظام تحديد المواقع العالمي “جي.بي.إس”، في حين أن النظام الروسي الموازي والمعوروف باسم غلوناس أقل انتشارا وأقل فعالية.

ويعني هذا أن الولايات المتحدة تعتمد بشدة على أقمار الاتصالات في الأغراض العسكرية، وهو ما يعني أن نجاح روسيا في تعطيل هذه الأقمار سيجبر الضباط الأمريكيين على العودة لاستخدام الخرائط والفرجار لرسم التحركات العسكرية.

في الوقت نفسه، فإن روسيا لن تخسر الكثير إذا ما تعرضت منظومات الأقمار الاصطناعية للاضطراب، في حين ستخسر الولايات المتحدة كل شيء تقريبا بسبب اعتمادها المتزايد على هذه المنظومات بدءا من الأغراض العسكرية وحتى التحكم في منشآت البنية التحتية عن بعد.

وتبقى الحقيقة وهي أن بوتين لن يتوقف عن محاولات تهديد القدرات الأمريكية في الفضاء بسبب الضغوط الدبلوماسية فقط. وإذا نشرت الولايات المتحدة معلوماتها السرية عن التهديدات الروسية المضادة للفضاء، فمن غير الواضح مدى فاعلية مثل هذا التحرك. فعلى مدى سنوات حكم بوتين الخمس والعشرين، لم يتأثر الرجل في قراراته بالإدانات الدبلوماسية لأي من تصرفات روسيا. فقد غزا جورجيا واستولى على شبه جزيرة القرم ثم غزا أوكرانيا بالكامل، وأخيرا يحاول تدمير البنية التحتية بالتشويش على إشارات نظم تحديد المواقع العالمي في أوروبا وغير ذلك الكثير بحسب المحللين الأمريكيين.

وأخيرا يرى هذان المحللان أن الطريقة المثالية للتأثير على قرارات بوتين في مجال تهديدات الفضاء تمر عبر الصين والهند، وبالتالي على الولايات المتحدة والغرب عموما تقديم الحوافز التي يمكن أن تجعل البلدين يعيدان النظر في تعميق علاقاتهما الاقتصادية مع موسكو كوسيلة للضغط على الأخيرة، خاصة الصين التي باتت تعتمد بصورة متزايدة على قدراتها في مجال الفضاء اقتصاديا وعسكريا، وبالتالي من مصلحتها المحافظة على أمن الفضاء العالمي.

أخيرا فإنه لا توجد طلقة ذهبية للحماية من التهديد الروسي للفضاء. ويمكن أن يضحي بوتين بمصالح بلاده الفضائية، وهي التضحية التي لن تكون واضحة بشدة للروس سواء عسكريا أو مدنيا. كما أن روسيا لن ترضخ للضغوط الدبلوماسية. لكنها ستستجيب فقط إذا تأثرت مصالحها القومية. وهنا نعود مرة أخرى إلى وينستون تشرشل الذي قال إن هناك مفتاحا أساسيا لفهم عملية صناعة القرار في موسكو وهو المصلحة القومية الروسية. والمصلحة القومية الروسية اليوم هي “التجارة والأعمال والمال ولكن الغرب لا يستطيع أن يؤثر على هذه المجالات الآن في حين تستطيع نيودلهي وبكين تحقيق ذلك”.

(د ب أ)