محللون لـ «القدس العربي»: مبادرة لمنع تصعيد إقليمي

إسطنبول – القاهرة – باريس – واشنطن «القدس العربي» ـ مراسلون: قال محللون وخبراء تحدثت إليهم «القدس العربي» إن البيان الثلاثي الذي أصدره زعماء قطر ومصر والولايات المتحدة يشكل مسعى جادا وجديا للتوصل إلى وقف الحرب على غزة، واحتواء أي احتمال تصعيد خطير في المنطقة.

وقال المحلل السياسي التركي طه عودة أوغلو لـ «القدس العربي» إن «المساعي القطرية كانت مهمة جدا، وخاصة بعد الزيارة المهمة التي قام بها أمير قطر الى تركيا قبل ساعات من إعلان البيان، وكان الهدف الأساسي منها منع المنطقة من انزلاق كبير يريده (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وإنهاء الأزمة والمأساة بأقصى سرعة».

ولاحظ أنه «إذا كان هنالك تجاوب من قبل كافة الأطراف مع مقترحات الوسطاء حول التفاصيل الدقيقة، فمن الممكن التوصل لاتفاق نهائي يشمل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، لكن هذا الأمر يتطلب تنازلات من جميع أطراف الصراع، وأيضا ضرورة وجود ضمانات أمنية قوية. والكرة الآن في ملعب واشنطن، وهي من دعمت منذ البداية دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد الفلسطينيين».

وأضاف: «توقيت البيان خاص جدا لأنه يأتي عقب التصعيد الذي شهدناه في المنطقة، في لبنان وطهران على وجه الخصوص، وهو بيان مهم والترحيب كان كبيراً من قبل عدد من الدول. ولكن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة التفاوض، ووقف إطلاق النار، لأن المشكلة الأساسية كانت وستبقى دائما إسرائيل وحكومة نتنياهو، الذين يعرقلون جميع الأمور، بمعنى أن التفاصيل التنفيذية للبيان ما زالت عقبة لجميع الأطراف للوصول الى اتفاق، رغم المحاولات الجادة لدول عربية، أي قطر ومصر، لكن هذه المرة الجميع يعي تماما أن المشكلة أكثر تعقيدا بوجود نتنياهو».

تشكيك بنوايا نتنياهو… وتحضيرات أمريكية للتفاوض

بدوره، قال الدكتور محمد كلش، الإعلامي والباحث السياسي المقيم في باريس لـ «القدس العربي»، إن «التحرك الدبلوماسي الإقليمي الأمريكي لوقف الحرب في غزة لا يبدو هذه المرة كسابقاته العديدة المتكررة، التي لم توصل إلى نتيجة طالما استمرّت حكومة الحرب الإسرائيلية في إصرارها على تحقيق هدفها العسكري بالقضاء على «حماس»، وهو ما فشلت فيه، وكذلك الإفراج عن الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» بعد أكثر من عشرة أشهر من الحرب».

ورأى أن الجديد في التحرك «يكمن في توقيته مع تزايد التخوف من اندلاع حرب واسعة لا تريدها لا إسرائيل ولا «حزب الله» ولا إيران، وقد تكون شرارتها الأولى التعرض لمدنيين في إسرائيل بشكل خاص، مع رد عسكري محتمل من جانب إيران أو من حزب الله على اغتيال القيادي في حرب الله فؤاد شكر في لبنان ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية في طهران».

لكنه يرى أن «الأساسي يبقى في كل هذا معرفة ما إذا كانت موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي على المشاركة الإسرائيلية في اجتماع 15 آب/أغسطس هي موافقة شكلية في جوهرها، كما يمكن أن يُستخلص من نتائج اجتماعات التهدئة السابقة، أم أن الحضور سيكون هذه المرة جدياً بنيّة وقف الحرب، حتى لو تطلب منه ذلك تنازلاً محدوداً تفادياً لمخاطر اتساع ساحة حرب على جبهات أوسع، وذلك بمنظور عدم اقحام الجيش الإسرائيلي في مخاطر أكبر ومكلفة على كل الأصعدة».

لكن محمد سيف الدولة، المفكر القومي ومستشار رئيس الجمهورية المصري الأسبق للشؤون العربية، يرى في حديثه مع «القدس العربي»، أن البيان الأمريكي المصري القطري «يعيد ويكرر المبادرة التي طرحها بايدن لصفقة تبادل الرهائن على ثلاث مراحل هي في حقيقتها مرحلة واحدة فقط ، هي المرحلة الأولى التي تسلم فيها المقاومة ما تطلبه إسرائيل من رهائن، لتبدأ المرحلة الثانية وهي العودة للتفاوض إلى ما لا نهاية، من دون أي التزام بوقف إطلاق النار أو الانسحاب من غزة أو عدم العودة لشن حرب الإبادة مرة أخرى».

ويضيف لـ «القدس العربي»: إذا قرأنا مبادرة بايدن جنبا الى جنب من تصريحات نتنياهو اليومية وتأكيده المتكرر على أنه لن ينسحب من غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح ولن يوقف الحرب قبل القضاء على «حماس»، وكذلك المجازر اليومية التي لا تتوقف للفلسطينيين، سنكتشف بسهولة أن مبادرة بايدن ليست سوى غطاء أمريكي لإسرائيل كي تستكمل حرب الإبادة، وهذا ليس غريبا على الولايات المتحدة».

ويقول إن «مبادرة بايدن فى حقيقتها هى مبادرة حرب وليست مبادرة لوقف إطلاق النار». ويشدد على ضرورة وجود موقف يأخذ في الاعتبار «انسحاب إسرائيل التام من غزة ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ووضع ضمانات لعدم تكرار العدوان وإيقاف الاستيطان وتفكيك المستوطنات والتوقف عن اقتحام المسجد الأقصى وفتح معبر رفح بقرار مصري فلسطيني مشترك وليس بقرار إسرائيلي».

أما في واشنطن، فرصد مراسل «القدس العربي» موقف المحللين الأمريكيين بشأن المبادرة.

وقال عدد من هؤلاء إن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين قد يساعد على تهدئة التوتر الإقليمي ومنع نشوب حرب واسعة النطاق في المنطقة، كما قد يساعد على التخفيف من هجمات انتقامية متوقعة من إيران وحزب الله رداً على اغتيال زعيم «حماس» إسماعيل هنية والقائد في «حزب الله» فؤاد شاكر.

ويبدو أن هناك قناعة في واشنطن وتل أبيب نوعاً ما بأن هناك أسباباً قوية تدعو لمنع التصعيد الإقليمي والتوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن، على الرغم من تصريحات العديد من المسؤولين الأمريكيين بأن البيان الأمريكي القطري المصري بشأن الاتفاق وعقد قمة بهذا الشأن ليس له علاقة بالتوتر الإقليمي.

وأكد مساعدون في الكونغرس أن الإدارة الأمريكية لا تتوقع التوصل إلى اتفاق هدنة بشأن غزة يوم الخميس المقبل ولكنها تأمل في أن تكون المحادثات بداية جادة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في وقت قريب.

وأوضح المساعدون أن الولايات المتحدة طرحت فكرة عقد القمة في الأيام الأخيرة، مشيرين إلى أن إسرائيل كانت على علم مسبق بالبيان المشترك للولايات المتحدة وقطر ومصر.

وقالوا إن الإدارة الأمريكية قد بدأت بالمشاركة في محادثات تحضيرية بين فرق من غالبية الأطراف لوضع أساس للاتفاق.