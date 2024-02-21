محلل إسرائيلي: السنوار لن يستسلم أو يهرب من قطاع غزة

تل أبيب: قال محلل إسرائيلي متخصص في الشؤون الفلسطينية، إن من يعرف رئيس حركة “حماس” بقطاع غزة يحيى السنوار، يدرك أنه لن يهرب ولن يستسلم أبدا.

واعتبر شلومي إلدار، الصحافي والمحلل السياسي، أن القضاء على الحركة “غير ممكن”.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها، مساء الأربعاء، إذاعة “103FM” التابعة لصحيفة معاريف العبرية، مع إلدار، مؤلف كتاب “اعرف حماس”.

ومعلقا على تقارير صحافية حول هروب السنوار إلى خارج قطاع غزة، قال إلدار: “أسمع جميع التقارير عن احتمالية هروبه من قطاع غزة، لكنني أعددت دراسة كبيرة عن شخصيته، ومن يعرفه يخبرك أنه سيواصل حتى النهاية”.

وأضاف: “لن يهرب السنوار ولن يستسلم، وهذا ليس رأيي وحدي، ولكن وجهة نظر العديد من الخبراء الذين درسوا شخصيته جيدا”.

ويرى إلدار أن “إسرائيل، في نهاية الأمر، ستصل إلى السنوار حيا أو ميتا، ووقتها يمكنها القول إن أهداف الحرب تحققت”.

وختم بقوله: “وعدوا (السياسيون) الجمهور الإسرائيلي في بداية الحرب بالقضاء على حماس غير أن ذلك يتضح تدريجيا كهدف مستحيل تنفيذه خلال العملية الحالية”.

وتُحمّل تل أبيب، السنوار مسؤولية الهجوم الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على المستوطنات والقواعد العسكرية جنوبي إسرائيل، والذي قتل فيه ما يزيد عن 1200 شخص واقتيد خلاله عشرات الأسرى إلى قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء”، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

(وكالات)