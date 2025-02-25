محلل إسرائيلي: تقدير أمني بعدم تقدم مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين

القدس: تحدث محلل عسكري إسرائيلي، الثلاثاء، عن تقديرات أمنية تفيد بـ”عدم تقدم” مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال يوآف زيتون في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الثلاثاء: “تشير مصادر أمنية الآن إلى أنه من غير المرجح أن يتقدم مقترح ترامب إلى الأمام”.

واعتبر أن “العقبة الأساسية هي غياب دولة ثالثة على استعداد لقبول الفلسطينيين الذين يغادرون غزة طواعية”.

ونقل زيتون عن مسؤول أمني إسرائيلي “كبير” لم يسمه قوله: “هناك مشكلات أكثر بكثير من الفرص الواقعية لنجاح هذه المبادرة”.

وأضاف المسؤول: “إذا تمكنا من إدارة برنامج تجريبي، ربما مع مغادرة بضع مئات من سكان غزة طواعية على الرغم من نقاط التفتيش التي أقامتها حماس، فقد يتبعهم آخرون وخاصة إذا عُرض عليهم خيار العودة في وقت لاحق”.

واستدرك: “لكن الأردن ومصر غير راغبين في قبول هؤلاء المهاجرين، ما يسلط الضوء على الفجوة بين التصريحات العامة والحقائق العملية”.

الأردن ومصر غير راغبين في قبول هؤلاء المهاجرين، ما يسلط الضوء على الفجوة بين التصريحات العامة والحقائق العملية

ويشير زيتون إلى أن “مسؤولين في الجيش الإسرائيلي يتساءلون عن قيمة المبادرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل”.

ونقل عن مسؤول عسكري لم يسمه: “حتى لو نجحنا في إعادة توطين عشرات أو حتى مئات الآلاف من سكان غزة دون اتهامات بارتكاب جرائم حرب، فكيف يمكن لهذا أن يطيح بحماس؟”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وقال زيتون: “سمح وقف إطلاق النار الذي استمر 35 يوما لحماس بإعادة تنظيم قواتها الضعيفة بشدة، وإعادة بناء الوحدات المتضررة خلال 14 شهرا من القتال”.

وادعى أنه “أثناء وقف إطلاق النار، تحرك آلاف من عناصر حماس، المختلطين بالمدنيين العائدين، شمالاً في غزة بعد انسحاب إسرائيل من ممر نتساريم وعودة حوالي نصف مليون فلسطيني إلى مدينة غزة”.

وزاد: “من المرجح أن تشمل إعادة تنظيم حماس تعيين قادة جدد، والاستفادة من الأنفاق غير المكتشفة، وبناء مساحات إضافية تحت الأرض، وتطهير المتفجرات التي تم إعدادها سابقًا لاستهداف القوات الإسرائيلية وإنشاء مصائد متفجرة جديدة”.

وأكمل: “تقول مصادر عسكرية إسرائيلية إن حماس تعلمت دروسا رئيسية من العمليات البرية الإسرائيلية السابقة، مشيرة إلى أن المجموعة لم تنشر قوتها الكاملة التي يبلغ قوامها 30 ألف جندي خلال القتال السابق، مدركة أنها لن تتلقى الدعم من حزب الله أو جبهات أخرى”.

وتابع زيتون: “بالإضافة إلى ذلك، استخدمت حماس الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية. وخلال فترة وقف إطلاق النار، استعادت الجماعة السيطرة على البلديات والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المدارس والخدمات الاجتماعية”.

وذكر أنه “في الوقت نفسه، ونظراً لتردد الحكومة الإسرائيلية الواضح في التحرك نحو المرحلة الثانية من صفقة الرهائن، يستعد الجيش الإسرائيلي لتجدد القتال البري، وجمع أهداف جديدة تهدف إلى إضعاف سيطرة حماس المدنية في غزة”.

واستطرد المحلل العسكري الإسرائيلي: “ستتضمن مثل هذه العمليات نشر قوات كبيرة بدعم جوي وثيق. ومع ذلك، يظل القادة العسكريون على دراية بالضغوط التي تتعرض لها قوات الاحتياط، التي تم تعبئتها على نطاق واسع على مدى عام ونصف”.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، بعد نقاش سياسي مع عدد من الوزراء، وخلافا لتوصية قادة المؤسسة الأمنية، عدم الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا، مقابل 6 أسرى إسرائيليين أحياء أفرجت عنهم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وزعم مكتب نتنياهو حينها أن ذلك جاء ردا على “انتهاكات” حماس، بما في ذلك المراسم التي جرت خلال إطلاق سراح 6 أسرى أحياء السبت.

(الأناضول)