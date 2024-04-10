محلل إسرائيلي: حماس تعيد السيطرة على خان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال

القدس: قال المحلل العسكري الإسرائيلي يوآف زيتون، الأربعاء، إن حركة “حماس” تعيد السيطرة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد 4 أيام من انسحاب جيش الاحتلال منها، في ختام عملية عسكرية واسعة استغرقت 4 أشهر.

وأضاف زيتون في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “يقدر ضباط الجيش المخضرمون أن حماس لن تُهزم إلا في عام 2026 أو 2027 في أحسن الظروف”.

وتابع زيتون: “بعد مرور 4 أيام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من خان يونس، ومع عودة حشود السكان إلى منازلهم المدمرة، شوهد نشطاء حماس وقد بدأوا في إعادة سيطرتهم على المدينة”.

وشدد على أنه “من الصعب تحقيق حتى الأهداف الأكثر تواضعا للحرب، وهي الحد من سيطرة حماس المدنية، وليس العسكرية”.

وحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن من أبرز الأهداف الرئيسة للحرب، القضاء على قدرات حماس العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة.

زيتون أردف أن “الجيش الإسرائيلي يعمل على استهداف آليات الأمن التابعة لحماس، والتي لا تزال سليمة”.

ووصف “التحدي المتمثل في تحديد مكان القوى العاملة من نشطاء حماس” بأنه “يشبه العثور على إبرة في كومة قش”.

وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الفرقة 98 بألويتها الثلاثة انسحبت من خان يونس، بعد انتهاء عملية قتالية دامت 4 أشهر”.

وأضافت أنه لم يتبق في غزة سوى لواء واحد فقط، هو لواء “ناحال”، الذي يتولى مهمة تأمين ممر “نتساريم” (أقامه الجيش لقطع شمال قطاع غزة عن جنوبه)، لمنع النازحين من العودة إلى الشمال.

وعن الوضع في شمال قطاع غزة، قال زيتون: “في أسواق جباليا المزدحمة، يحافظ نشطاء حماس على النظام ومنع التلاعب بالأسعار”.

وزاد بأنه “وفقا لبيانات وزارة الدفاع، حققت حماس نجاحا ملحوظا، إذ انخفضت أسعار المواد الغذائية في مارس/ آذار الماضي، مما يشير إلى استقرار اقتصادي في المنطقة”.

ورجح “حدوث مشاهد مماثلة قريبا في خان يونس وفي المناطق التي لم ينشط فيها الجيش الإسرائيلي بعد، مثل رفح ومدن وسط القطاع، توجد سيطرة مدنية لحماس، من مظاهرها تطبيق الشرطة للقانون والنظام”.

(الأناضول)