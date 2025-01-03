محلل إسرائيلي: حماس لا تظهر أي علامة استسلام في قطاع غزة

القدس: قال المحلل الإسرائيلي آفي يسخاروف، إن حركة “حماس” لا تظهر أي علامة استسلام، موضحا أنها “تعلمت التحول إلى حرب العصابات” بقطاع غزة الذي يشهد إبادة ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين منذ 15 شهرا.
وأوضح يسخاروف في مقال تحليلي بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، الخميس: “تعمل قوات الجيش الإسرائيلي، الفرقة 162، في شمال قطاع غزة بما في ذلك مخيم جباليا للاجئين، في محاولة لتدمير البنية التحتية لحماس هناك”.
وأضاف: “المشكلة الكبيرة هي أنه من أجل القيام بذلك، عليك أن تضرب كل منزل يشتبه بوجود نفق فيه أو نشاط معاد، وفي كل منزل تقريبا يمكنك العثور على الشيئين معا”.
وتابع: “تبدو هذه المنطقة وكأنها قد تعرضت لكارثة، لا أشخاص في الشوارع، وحتى الكلاب الضالة بالكاد تُترك هنا لأنها تدرك أنه لا وجود لفضلات لتناول الطعام. الدمار هائل، وعندما تقوم بدوريات مع قوات الجيش الإسرائيلي في القطاع يمكنك أيضا فهم السبب”.
ونقل المحلل تصريحات لقائد لواء كفير المقدم يانيف باروت، النشط في شمال القطاع خلال الشهرين الماضيين، قال فيها: “خلال هذه الفترة كشفت قوات الجيش بالمنطقة عن 7 كيلومترات ونصف من الأنفاق، حيث يتم تشغيل مجمع من الأنفاق من كل حي، ومن مهام الجنود الوصول إلى هذه البنية التحتية تحت الأرض وتدميرها”.
وأضاف: “منزلا بعد منزل، وحيا بعد حي، إنه عمل مرهق وخطير أدى إلى خسائر فادحة، لقد فقدنا 12 جنديا هنا، وهو ثمن باهظ، والتحدي الأكثر أهمية هو الحفاظ على المرونة بعد مثل هذا الحدث”.
وتابع باروت: “قبل بضعة أسابيع فقط، قامت قوة مكونة من 12 جنديا من كتيبة شمشون التابعة لنا بالعمل واعترضت صاروخ آر بي جي، وقتلت 4 مقاتلين على الفور”.
حرب عصابات
ذكر يسخاروف أن “الخبر السار هو أن الجنود الشباب يهزمون العدو، في ساحة المعركة على الأقل، فحماس لم تعد تعمل كإطار عسكري كما كانت في الماضي”.
واستدرك: “لكن الخبر السيئ هو أنه من الصعب رؤية نهاية هذا الحدث، سيستغرق الأمر شهوراً من القتال لإنهاء تطهير شمال قطاع غزة وحده. وثانياً، هذا له ثمن باهظ من حيث الضحايا (الجنود) وثالثا، لا تظهر حماس أي علامة على الاستسلام”.
وأوضح أنه “حتى في المدن الشمالية من قطاع غزة، تستمر محاولات إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ومحاولات مهاجمة الجنود باستخدام مجموعات صغيرة مكونة من 3 إلى 4 مسلحين، أو ربما أقل”.
وقال المحلل الإسرائيلي: “لا يوجد تسلسل هرمي واضح للقيادة (في حماس)، ولا يوجد قائد عسكري استثنائي، لكن حماس تعلمت التحول إلى حرب العصابات في كل شيء، داخل منطقة مدمرة، وهذه هي المنطقة التي يقاتل فيها الجيش الإسرائيلي بقوات أكبر بكثير”.
وأضاف: “علاوة على ذلك، في مناطق أخرى، حيث لا يعمل الجيش الإسرائيلي على الأرض، تستعيد حماس السيطرة المدنية والعسكرية. وهكذا، وعلى بُعد نحو كيلومترين جنوباً من هنا (شمال غزة)، في مدينة غزة نفسها، أعاد التنظيم فعلياً بناء قدراته الحكومية وقيادته العسكرية”.
وتابع: “يواصل قائد لواء غزة (في حماس) عز الدين حداد، عمله في مدينة غزة ويدير العملية العسكرية في المدينة من هناك”.
وقال يسخاروف: “حتى في المناطق الأخرى التي لا ينشط فيها الجيش الإسرائيلي، مثل مخيمات اللاجئين وسط القطاع، والمواصي (جنوب) ودير البلح (وسط)، تستعيد حماس قدراتها وتثبت قدرتها على الحكم، رغم أن معدل الأضرار التي لحقت بها مثير للإعجاب”.
وزاد: “طالما لم يكن هناك بديل للحكم، فإن حماس ستواصل استعادة قدراتها في كل مكان لا يعمل فيه الجيش الإسرائيلي”.
واعتبر المحلل أن “المشكلة الكبرى بالنسبة لدولة إسرائيل هي أنه رغم أن حماس ستستمر في تلقي الضربات العسكرية، مرة بعد مرة، لكن في غياب محاولة حقيقية لإنشاء حاكم بديل لها، فإن المنظمة ستنجح بإعادة تأهيل نفسها مرارا وتكرارا”.
(الأناضول)
ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر سيكون حليف أحرار غزة العزة و الصمود والبطولة والانتصارات القادمات بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي زرعوها غصبا في قلب فلسطين العام 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🐒🚀
كتب الله لأغلبن أنا وعبادي المؤمنين، وأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة من عباد الله المؤمنين، وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ولن تركع حماس ورب الناس وستنتصر حماس والجهاد و الكتائب والقسام و السرايا والعرين و جنين وبلاطة و نابلس وحوارة و اريحا و كل أحرار فلسطين الميامين المباركين بإذن الوعد الإلهي الذي يتفوق على الإجرام الصهيوني الأمريكي البريطاني الألماني الغربي النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥
بكل بساطة ..لان حركات المقاومة في غزة و ( اولها حركة حماس) يقاتلون هذا العدو الصهيوني الفاشي المجرم من منطلق عقادي ..أي انهم لا يعترفون سوى ..بأمر واحد ، إما النصر و إما الشهادة و إما قبول العدو بالامر الواقع! و المتمثل في أن من ( يقاتلونهم ) لا يعترفون لا بالإسنسلام و لا بالهزيمة ..رغم حرب الإبادة الهمجية و تكالب الأعداء و خيانة و تآمر الكثير من الأشقاء ..!؟ حتى بعد مرور 15 شهرا مازالت المقاومة تضرب و تزلزل الارض تحت اقدام العدو.. و مازال جيش الإحتلال الهمجي يتخبط و غارق في اوحال غزة ( العزة)! راهن العدو على إستسلام المقاومة و إنقلاب اهلنا في غزة على مقاومتهم..و لكن لم تجري رياح العدو ..بما تشتهيه سفنه .
اللهم نصرك المؤزر لأهلنا في فلسطين المباركة وغزة العزة.
The odd في الموضوع ان الشهادة لنا تأتينا من العدو الذي نقاتله بينما العدو المتخفي بيننا يقهقه ويشمت ويفرك ما تبقى من أصابعه.
هذا اما حصل مع السنوار الشهيد المغوار حيث انطق الله العدو ليشهد له على بطولته.
عموما، من يصنع سلاحه ومن يبني الانفاق المعجزة ومن يصمد لأعتى أسلحة الدمار في العالم وحيدا بدون سند، والاهم:
من يعلنها جهاد نصر او استشهاد.
فهو منتصر في كل الأحوال طال الوقت ام قصر الزمان فهو منتصر منتصر منتصر. ضعوها حلقة في أذانكم.
حتى لو أراد الكيان العنكبوتي الهش، وهو بالفعل هش رغم خياشيم من يراه غير ذلك من الاعراب، فلن يستطيع البقاء في غزة مهما حاول ومهما ارتكب من فظاءع والسوابق في التاريخ تصدح بذلك وليس مجرد كلام عنتري مع انه عنتري إلا انه يستند على حقاءق.
ولا نامت أعين وآذان ومناخير المتخلفين العملاء الخونة من قواعد الرجال والنساء من الاعراب.
والمونتا انتم اذا ايقنتم ان حماس ستهزم أمام آلة قتلكم. المقاومون يقاتلون راضين بقضاء الله و قدره ، متوكلين علي الله اما النصر و اما الشهادة. و هنا يكمن الفرق بين المقاومين وبين جيش لا يؤمن بشيء سوى الهمجية و الخوف من الموت و انهم يدمرون كل شيء مع ادراكهم ان فسادهم في الأرض هذا إنما مثله( كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا).
سيظل المقاومة في غزة في اعلا اشدها ما دام هناك احتلال . اهل غزة لا يخسرون شيء و لا الدنيا وضعوها نصب أعينهم. الحرية التامة او الشهادة و الي جنة الخلد بإذن الله.
و ان غدا لناظريه قريب .
حركة المقاومة الإسلامية حماس كيفت نفسها مع ظروف القتال ضد قوات الاحتلال, ونجحت خلال الاشهر الماضية في تجنيد آلاف المقاتلين الجدد,
ولقد إعادة الحركة تأهيل نفسها على المستوى العسكري, وعلى مستوى الأجهزة التنفيذية في جميع أنحاء قطاع غزة.