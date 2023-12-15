محلل إسرائيلي: 5 أسباب تمنع “تسوية غزة” بالأرض من الجو

عدد المحلل العسكري يوآف زيتون 5 أسباب تمنع الجيش الإسرائيلي من “تسوية غزة” بالأرض عبر القصف الجوي، أهمها الحاجة الماسة إلى المعلومات الاستخبارية، عقب مقتل 10 عسكريين بينهم 6 ضباط في معارك شمال القطاع.

جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الخميس، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي في بيانين منفصلين مقتل 10 عسكريين بينهم 6 ضباط في معارك شمالي القطاع.

والأربعاء، سمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء 9 ضباط وجنود من لواء “غولاني” قتلوا في كمين نصبته “كتائب القسام” الذراع العسكري لحركة “حماس” بحي الشجاعية (شمال قطاع غزة) خلال معارك وقعت ظهر الثلاثاء.

ويطلق على لواء “غولاني” للمشاة لقب “النخبة” بالجيش الإسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أفاد زيتون بأن “معركة الشجاعية التي قُتل فيها 9 عسكريين إسرائيليين، أثارت سؤالا هو لماذا لا يتم تسوية قطاع غزة (بالأرض) من الجو بدلا من تعريض مقاتلي المشاة بالجيش للخطر خلال معارك في الشوارع الضيقة؟”.

وأجاب زيتون في مقاله أنه من الناحية العملية، هناك عدة أسباب تمنع تسوية قطاع غزة بالأرض من السماء “بدءا من العدد الهائل للأهداف، والحاجة الماسة إلى المعلومات الاستخبارية، وصولا إلى الرغبة الأساسية في القضاء على مقاتلي حماس”.

وأضاف أن من بين الأسباب أن “عشرات الآلاف من مقاتلي حماس وكميات كبيرة من أسلحتهم داخل مئات من الفوهات القتالية المخفية (في إشارة للأنفاق) بالمباني في العديد من أحياء القطاع، ما يجعل القتال القريب بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حماس أمرا لا مفر منه”.

وأشار إلى أن خامس الأسباب هو أن الجيش الإسرائيلي “يعرف عدم إمكانية مهاجمة كل بيت أو بئر مشبوهة في قطاع غزة بسبب جيش الإرهابيين الوحشي في هذه الأماكن (في إشارة إلى مقاتلي حماس)”، على حد وصف زيتون.

والأربعاء، وصفت “يديعوت أحرونوت” المعركة التي دارت في حي الشجاعية بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي “حماس” بأنها “حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين”.

من جانبها، قالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية في تعليقها على معركة الشجاعية: “نرى أنه بعد معركة أمس أن ذلك الحي لا يزال يمثل نواة صلبة لقوة حماس المقاومة التي لا تزال تتواجد بشمال القطاع”.

ومنذ بداية الحرب البرية بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بلغ عدد قتلى الضباط والجنود الإسرائيليين 116، إضافة إلى 648 مصابا، وفق بيانات للجيش على موقعه الإلكتروني.

(الأناضول)