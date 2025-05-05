سياسة | دولي

محلل عسكري إسرائيلي: خطة توسيع الإبادة بغزة ستقود لـ”كارثة وفشل”

منذ 56 دقيقة

حجم الخط
0

تل أبيب: حذّر المحلل العسكري الإسرائيلي عاموس هرئيل، الاثنين، من أن خطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع الإبادة في قطاع غزة ستقود البلاد إلى “كارثة جديدة”.
ورجّح هرئيل، أن تنتهي هذه الخطة بـ”فشل عسكري، وتورط طويل الأمد، وخسائر بشرية بين الجنود والأسرى، دون تحقيق هدف القضاء على حركة حماس”.
جاء ذلك في تحليل نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، تعليقاً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصادقة المجلس الوزارة الأمني المصغر “الكابنيت” توسيع عملية الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وفي تعليقه، قال هرئيل: “من الأفضل قول الأمور بصراحة: نحن نسير نحو كارثة أخرى في قطاع غزة”.
وأضاف ” إذا لم يقرّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخّل في ما يجري هناك (في غزة)، خلال زيارته لدول الخليج الأسبوع المقبل، فإن إسرائيل ستوسّع العملية العسكرية في القطاع بعد انتهاء الزيارة”.
وتابع ” بحسب الخطة المرسومة للعملية، فمن المرجح أن تشمل احتلال مناطق واسعة في قطاع غزة، والسيطرة عليها لفترة طويلة، ما سيؤدي إلى فقدان أرواح مختطفين (أسرى) وجنود، وتفاقم الكارثة في القطاع”.
ورغم هذا التصعيد، قال المحلل الإسرائيلي إن فرص تحقيق حسم عسكري حقيقي ضد حركة حماس تبقى ضعيفة للغاية، معتبراً أن “العملية مرشحة للانتهاء بفشل كبير وتورط طويل الأمد”.
(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ولو بمخالفة واشنطن.. إسرائيل: لن نوقف حربنا في غزة.. ولن يمنح “الاتفاق الجديد” أي حصانة لإيران
منذ 3 ساعات
نتنياهو يعلن المصادقة على توسيع إبادة غزة بما في ذلك احتلالها
منذ 3 ساعات
وزير إسرائيلي: هدف توسيع الحرب على غزة احتلالها بالكامل
منذ 4 ساعات
فايننشال تايمز: كيف نقلت إسرائيل حرب غزة إلى الضفة الغربية بدوافع عملياتية وسياسية؟
منذ 7 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية