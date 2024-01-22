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محمد إمام يتعرض لهجوم شرس لتضامنه مع فلسطين في مهرجان بالرياض- (فيديو وتغريدات)

منذ 43 دقيقة

محمد إمام- "إنستغرام"

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“القدس العربي”: تعرض الفنان المصري محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، إلى هجوم لاذع خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بالعاصمة السعودية الرياض، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد توجيهه رسالة تضامنية للشعب الفلسطيني لصموده بوجه الكيان.

ولم يغفل الفنان المصري، خلال التكريم نيابة عن والده عادل إمام “الزعيم” نضال الشعب الفلسطيني في القطاع قائلا: “تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم”.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطرق محمد إمام لاستذكار الشعب الفلسطيني، معتبرين انه “في غير مكانه”.

بينما أشاد آخرون عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، بكلمة إمام التي لم أثنت بنضال الشعب الأعزل وصموده في مواجهة الكيان، مؤكدين أن الهجوم على الفنان محمد إمام “بدون حق”.

وشهدت العاصمة السعودية الرياض ، السبت إقامة حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بنسخته الثالثة، بحضور عدد من الفنانين والمغنين والإعلاميين.

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