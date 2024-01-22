محمد إمام يتعرض لهجوم شرس لتضامنه مع فلسطين في مهرجان بالرياض- (فيديو وتغريدات)

“القدس العربي”: تعرض الفنان المصري محمد إمام، نجل الفنان عادل إمام، إلى هجوم لاذع خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بالعاصمة السعودية الرياض، عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بعد توجيهه رسالة تضامنية للشعب الفلسطيني لصموده بوجه الكيان.

ولم يغفل الفنان المصري، خلال التكريم نيابة عن والده عادل إمام “الزعيم” نضال الشعب الفلسطيني في القطاع قائلا: “تحياتي للشعب الفلسطيني البطل، أنتم في القلب وعمرنا ما هننساكم”.

وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطرق محمد إمام لاستذكار الشعب الفلسطيني، معتبرين انه “في غير مكانه”.

ما دخل فلسطين في الحفل ؟!

🤔 pic.twitter.com/PrnQBmjY7J — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) January 20, 2024

عاوز تعمل فيها بطل يا روح امك

الكلام ده تقوله في

“مصطفى كامل – معادي السرايات”

انت عارف هذا عنوان ايه بالزبط .

ولو عاوز تعمل بطل زياده

خصص لو جزء من ارباح فلمك ل غزه

العبط والشعبويه دي ما تمشي عندنا

انت مدعو لحفل بعيد عن السياسه يا ثقيل الدم #محمد_عادل_امام @Mohamed_Emam pic.twitter.com/0WahvAwpT7 — Uncle (@uncle_22) January 20, 2024

بينما أشاد آخرون عبر منصة “إكس” تويتر سابقا، بكلمة إمام التي لم أثنت بنضال الشعب الأعزل وصموده في مواجهة الكيان، مؤكدين أن الهجوم على الفنان محمد إمام “بدون حق”.

فيه حملة شعواء من أمس علي النجم #محمد_عادل_إمام بعد تكريم والده الزعيم #عادل_إمام وبعد كلمته في حفل #JoyAwards2024

والذي شكر فيها الشعب السعودي وأشاد بالفن المصري وحيا الشعب الفلسطيني .

هل في الكلمة ما يستوجب كل هذا الهجوم 🤔#محمد_إمام pic.twitter.com/inHIBiyAH9 — AHMED ABOUELENIN (@ArchiAbouelenin) January 21, 2024

#محمد_عادل_امام راجل ابن راجل …

الوحيد اللي اتكلم عن فلسطين ف الفنانين اللي راحوا الحفلة ..

بجد احترمته جدددددددا👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️@Mohamed_Emam#JoyAwards — Hala (@Loloashraf999) January 20, 2024

وشهدت العاصمة السعودية الرياض ، السبت إقامة حفل توزيع جوائز “جوي أوردز” بنسخته الثالثة، بحضور عدد من الفنانين والمغنين والإعلاميين.