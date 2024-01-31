منوعات | أخبار النجوم

محمد إمام يرد على أنباء منع والده من الظهور في الإعلام- (فيديو)

منذ 45 دقيقة

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

نفى النجم محمد إمام، الاتهامات التي طاولته وشقيقه المخرج رامي، بأنهما يمنعان والدهما النجم عادل إمام من الظهور في الإعلام، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن “الزعيم” بخير ويستمتع بوقته مع أولاده وأحفاده.

وتحدث محمد إمام في لقاء ضمن برنامج “أغاني أغاني” عن لقب “الزعيم الصغير”، فأكد أن “الناس اللي طلعوا عليا هذا اللقب، كنت في الأول مخضوض منه لكن ابتديت اتعود عليه وهي مسؤولية كبيرة جداً وخاصة البنات الصغيرة بيقولولي الزعيم الصغنن”. وأضاف: “والدي يتابعنا ومبسوط بنجاحي أنا وأخويا ومبسوط بأعمالنا واجتهادنا لأننا أخدنا الاجتهاد وحب الشغل منه”.

وعن غياب “الزعيم” عن الإعلام ومنع عائلته له من الظهور، قال محمد: “ولا في أي حاجة، ليه نمنعه يظهر؟ الناس بتزوره في البيت ومفيش أي حاجة، هو واخد إجازة وبيقضي وقته مع الأحفاد ويستمتع بحياته لأن عادل إمام عمل اللي محدّش عمله، هو حالياً في فترة راحة”.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صلاح عبد الله يكشف سبب غضب عادل إمام منه- (فيديو)
5 - أكتوبر - 2023
يحيى الفخراني يهاجم ألقاب عادل إمام: لا زعيم ولا أستاذ- (فيديو)
28 - أغسطس - 2023
فنانة مصرية تكشف حقيقة طرد محمد رمضان من منزل عادل إمام
21 - أغسطس - 2023
ما حقيقة نقل عادل إمام إلى المستشفى؟
20 - يوليو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية