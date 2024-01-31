محمد إمام يرد على أنباء منع والده من الظهور في الإعلام- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نفى النجم محمد إمام، الاتهامات التي طاولته وشقيقه المخرج رامي، بأنهما يمنعان والدهما النجم عادل إمام من الظهور في الإعلام، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن “الزعيم” بخير ويستمتع بوقته مع أولاده وأحفاده.

وتحدث محمد إمام في لقاء ضمن برنامج “أغاني أغاني” عن لقب “الزعيم الصغير”، فأكد أن “الناس اللي طلعوا عليا هذا اللقب، كنت في الأول مخضوض منه لكن ابتديت اتعود عليه وهي مسؤولية كبيرة جداً وخاصة البنات الصغيرة بيقولولي الزعيم الصغنن”. وأضاف: “والدي يتابعنا ومبسوط بنجاحي أنا وأخويا ومبسوط بأعمالنا واجتهادنا لأننا أخدنا الاجتهاد وحب الشغل منه”.

وعن غياب “الزعيم” عن الإعلام ومنع عائلته له من الظهور، قال محمد: “ولا في أي حاجة، ليه نمنعه يظهر؟ الناس بتزوره في البيت ومفيش أي حاجة، هو واخد إجازة وبيقضي وقته مع الأحفاد ويستمتع بحياته لأن عادل إمام عمل اللي محدّش عمله، هو حالياً في فترة راحة”.