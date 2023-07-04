محمد الترك يثير الجدل بتصرفاته لاستفزاز دنيا بطمة- (فيديو)

“القدس العربي”: أثار المنتج البحريني محمد الترك جدلاً كبيراً بتصرفاته التي يصفها الجمهور بـ”الصبيانية” لاستفزاز طليقته الفنانة المغربية دنيا بطمة بعد انفصالهما وإبقاء ابنتيه معها.

فبعد ظهوره في بث مباشر، وهو يستمع لأغنيتها “غلطانة” أعاد الأمر باستماعه لمقطع من أغنية “خربوشة” التي أعادت الفنانة المغربية غنائها، لكنها لم تفرج عنها بعد.

وفي التفاصيل التي أحدثت ضجة كبيرة بين متابعيه، ظهر الترك في بث مباشر على تطبيق “تيك توك” وهو يستمع للأغنية بصوت بطمة دون أن يتحدث مع متابعيه الذين وصفوا تصرفه بـ”المراهق” وغير المناسب لمكانته الفنية، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يصرّ على ذكر اسم طليقته أو السعي لإثارة غيرتها بتصرفاته الغريبة.

ولاحظ الجمهور أن كل تصرفات الترك تواجهها النجمة المغربية بالتجاهل والتركيز على حياتها الفنية وحفلاتها، والاهتمام بطفليتها غزل وليلى روز، وابعادهما عن جدل خلافاتها مع طليقها الذي اتهمته بخيانتها وسرقتها، وهو ما نفاه الترك بشكل قاطع.

وكانت الفنانة المغربية قد قامت بإعادة تسجيل أغنية “خربوشة” بناء على طلب الجمهور وحرصت على الترويج لها عبر السوشيال ميديا، إلا أن طليقها سبقها وقام بنشرها وبثها مباشرة.