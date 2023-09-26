محمد الترك يهاجم دنيا بطمة مجدداً- (فيديو)

“القدس العربي”: بعد مناشدته لمعرفة تفاصيل عن حالة ابنتيه بعد زلزال المغرب المدمّر، خرج المنتج البحريني محمد الترك بتصريحات جديدة من خلال مقطع فيديو على “تيك توك” هاجم فيه طليقته المغنية المغربية دنيا بطمة التي تنجح دائماً في تجاهل ما يقوم به وما يقوله.

وتجاهلت دنيا بطمة تصريحات طليقها واستعرضت أحدث إطلالاتها عبر “إنستغرام”، حيث ظهرت بفستان باللون الأزرق النيلي، تميّز بتصميم ضيق يبرز مفاتنها وبدا شكلها مختلفاً بالكامل بعد استخدامها تقنية “الفوتوشوب”.

وكان المنتج البحريني قد ردّ على أسئلة متابعيه، مؤكداً أنه لم يعُد يحب زوجته السابقة، ومن المستحيل أن يعود إليها، بالقول: “حتى لو كان المقابل أن تغفر ذنوبي، فأنا أفضل أن يُلقى بي في نار جهنم على العودة للعيش معها تحت سقف واحد”، واصفاً إياها بـ”سبيستون”، في إشارة منه إلى تغيّر شكلها بالكامل بسبب عمليات التجميل.

وقال الترك باللهجة المغربية: “واخا يقولوا لي رب العالمين غادي يغفر لك جميع الدنوب لي درتي فحياتك وترجع لسبيستون، أنقوليهم وريوني باب جهنم”. وأضاف: “لي يهون عليك هون عليه فعشرة، ونكار الخير ما عندي ماندير بيه، عادي نبقى راجل وباقي بووكوص وباقي فن، وباقي الناس كتبغيني”.

وكان محمد الترك قد أثار ضجة كبيرة بعد ظهوره وهو يؤدي مناسك العمرة في مكة المكرّمة، حيث انتهز فرصة وقوفه بجانب الكعبة المشرّفة، للدعاء على دنيا بطمة وكل مَن حرمه من رؤية ابنتيه غزل وليلى روز.