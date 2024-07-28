محمد السيد بطل المبارزة بسلاح السيف يهدي مصر أول ميدالية في أولمبياد باريس

باريس: فاز اللاعب المصري محمد السيد بالميدالية البرونزية في المبارزة بسلاح “إيبي” لمنافسات الفردي بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، اليوم الأحد.

وانتزع اللاعب المصري البرونزية بعد مباراة مثيرة أمام المجري تيبور أندراشفي، حسمها لصالحه بنتيجة 8 / 7 بعد التمديد لجولة إضافية.

وتفوق أندراشفي في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة 3 / 2 و4 / 3 قبل أن ينجح محمد السيد في إدراك التعادل 7 / 7 بنهاية الجولة الثالثة.

وفي الجولة الإضافية لجأت الحكمة الفنزويلية ثلاث مرات لمراجعة الفيديو لحسم نقطة المباراة، قبل أن تقرر في المرة الرابعة فوز اللاعب المصري بأول ميدالية لبلاده في أولمبياد باريس.

(د ب أ)