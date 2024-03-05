محمد حماقي يرفع علم فلسطين في نيويورك

نيويورك – «القدس العربي»: أحيا المطرب المصري محمد حماقي حفلاً غنائيًا في ولاية نيويورك الأمريكية، وحرص خلاله على توجيه الدعم للقضية الفلسطينية.

وقام المطرب برفع العلم الفلسطيني على خشبة المسرح، خلال حفله، ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وظلوا يرددون شعارات داعمة لفلسطين مع الفنان.

وقدم مجموعة متنوعة من أغانيه المميزة، منها «زيها مين» و«لا ملامة»، و«هوا دا حبيبي» و«جمالها استثنائي»، و«م البداية»، و«أحلى حاجة فيكي» بالإضافة إلى «أدرنالين» و«قلبي حبك جدا جدا» وغيرها.