محمد رمضان في مرمى الانتقادات بعد تقديمه إعلانا لشركة “كوكاكولا”- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

تعرض الفنان المصري محمد رمضان لحملة من الانتقادات اللاذعة التي طالته بعد مشاركته أخيراً في إعلان لصالح شركة كوكاكولا العالمية التي سبق له ودعا الجمهور والمتابعين لمقاطعتها في إطار دعمه لغزة التي تتعرض لإبادة جماعية من قبل الكيان الإسرائيلي.

وشارك النجم المصري جمهوره على منصة “إكس”، إعلانا مصورا للشركة كان هو نفسه بطله، وجاء فيه: “إيه يا كوكاكولا، بقى ده يا كوكاكولا، أكتر من 100 سنة ونفس حلاوة كوكاكولا هي هي”.

ونال رمضان نصيبه من التعليقات المنتقدة بعدما نشر الإعلان عبر تطبيق “يوتيوب” بسبب تجاهله دعمه القضية الفلسطينية وسط استمرار الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزة وسقوط العديد من الضحايا.

ومن بين التعليقات ما كتبته إحداهن لجهة أن “محمد رمضان صاحب اللامبدأ واللإنسانية”، وعلّق آخر: “للأسف محمد رمضان سقط سقطته الأخيرة بالنسبة لي… أنا أعرف يمكن ميفرقش معه بس أنا كواحد كنت من جمهورك بفرق معايا أوي… وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاؤوا”.

وانتقدت متابعة أخرى تقاعسه عن دعم القضية الفلسطينية كاتبة: “بعد انفعاله المزيف وتمثيله التضامن مع غزة والقضية، اليوم يعود المطبع الخائن محمد رمضان إلى سيرته الاولى ويطلق حملة إعلانات لصالح شركة كوكاكولا الممولة لجيش الاحتلال”.

وأتت هذه الحملة على رمضان بعد موجة انتقادات وسخرية واسعة في أقل من يومين على تراجعه عن إقامة حفله الفني في بيروت ولاسيما بعد إصراره في رسالة صوتية إلى جمهوره اللبناني على عدم إلغاء هذا الحفل، وقوله إنه مصرّ على الحضور ولو عبر الخطوط البحرية في حال أقفلت الخطوط الجوية.