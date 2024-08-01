محمد رمضان يؤكد إحياء حفله الفني في بيروت ولو بالخطوط البحرية- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

أصر النجم المصري محمد رمضان على إقامة حفلته الفنية المقررة في العاصمة بيروت في موعدها على الرغم من كل الظروف الامنية القاهرة وذلك خلافاً لعدد من الفنانين الذين أعلنوا عن إرجاء حفلاتهم.

وتوجه رمضان إلى جمهوره اللبناني برسالة مصورة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” أكد فيها أن حفلته الأولى في لبنان قائمة في موعدها وفي حال تم إقفال الخطوط الجوية فسيتوجه إليهم عبر الخطوط البحرية.

وأضاف في مقطع فيديو: “جمهوري اللبناني الغالي وصلني اعتذارات من نجوم العرب لحفلاتهم في بيروت لكن حفلتي في بيروت قائمة في موعدها يوم 17 آب رغم الأحداث، ولو قفلوا الخطوط الجوية هجيلهم بالخطوط البحرية”.