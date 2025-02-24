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محمد رمضان يتسبب بأزمة مرورية في القاهرة- (فيديو)

24 - فبراير - 2025

محمد رمضان

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“القدس العربي”: نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من كواليس تصوير برنامجه الجديد “مدفع رمضان” في شوارع القاهرة، استعداداً لعرضه في موسم رمضان 2025.

وظهر رمضان في مقطع الفيديو وهو يقود سيارته الفارهة في الشارع ليحتشد حوله الجمهور محاولين التقاط الصور التذكارية معه، مما أدى إلى أزمة سير خانقة.

 

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كما نشر رمضان عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه في “إنستغرام” مقطعاً مصوّراً آخر ظهر فيه وهو يرقص مع الجمهور، من فوق سيارته الفارهة أثناء تصوير البرنامج في منطقة إمبابة.

وتصدّر محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية مؤشر البحث “غوغل” ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب استمراره في تصوير برنامجه الجديد “مدفع رمضان” في شوارع القاهرة، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشة DMC عقب أذان المغرب.

وانتشر فيديو لمحمد رمضان عبر السوشيال ميديا، وهو يمنح طفلاً يعمل في ورشة سيارات 100 ألف جنيه من برنامج “مدفع رمضان”، الأمر الذي أثار اهتمام الجمهور.

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  1. يقول UK:
    فبراير 25, 2025 الساعة 8:46 ص

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    رد

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