محمد رمضان يتصالح مع نوال الزغبي على المسرح- (فيديو)

“القدس العربي”: بعد الضجة التي أثارتها بتصريحاتها التي أكدت فيها أنها لا تعرفه، التقت النجمة نوال الزغبي بالنجم محمد رمضان خلال حفل “الموريكس دور” الذي أُقيم مساء الأحد في لبنان، وتصالحا على المسرح.

وتحدثت النجمة اللبنانية عن الخلاف الذي تسببت به تصريحاتها في برنامج “حبر سرّي”، حين قالت إنها لا تعرف محمد رمضان ولا حتى أي نجاح حققه بأغانيه على “يوتيوب”، وقالت بعفوية: “إنت استفزتني يا محمد وعلشان كده قلت لهم مين محمد رمضان معرفوش، هو في حد ما يعرفش محمد رمضان؟ لكن أنا بموت فيك وبحبك وإنت فنان مميز”.

ليردّ عليها النجم المصري قائلاً: “يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان في سؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معاها ديو، وبتحلم كلمة كبيرة”.

وأضاف: “إحنا حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكتر بلد متذوق للفن، وأكثر بلد أثرى صناعة الفن المصرية بنجومها وفنانيها، واللي مايحترمش الفنان اللبناني ولبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن، وكل الحب لنوال الزغبي، وأنا واحد من الملايين جمهورها ومحبيها”.

وعلى الأثر، اقترب محمد رمضان من نوال الزغبي وتصالحا مباشرةً على المسرح وتبادلا القُبلات، معلنَين بذلك انتهاء أي خلاف ربما كان قد حدث بينهما خلال الفترة الماضية.