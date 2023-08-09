محمد رمضان يثير جدلا بظهوره عاري الصدر في العلمين.. ونقابة الموسيقيين تعلق

لندن- “القدس العربي”:

أثار الفنان محمد رمضان جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد ظهوره عاري الصدر في حفله الأخير بمدينة العلمين الجديدة، رغم قرارات نقابة الموسيقيين المصريين بوجوب ظهور المطربين أعضاء النقابة، والحاصلين على تصاريح بالغناء، بشكل يليق بالفن المصري وباسم مصر.

ونقلت مجلة “لها” عن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قوله إن النقابة سوف تدرس الموقف وسوف يطرح مجلس النقابة مسألة كسر محمد رمضان لقراراتها بعد ظهوره عارياً على المسرح رغم التحذيرات التي وُجّهت إلى كل المطربين، مؤكداً أن محمد رمضان فعل ذلك على أرض مصرية، وهو ما يجعله خاضعاً لقرارات النقابة.

وكان محمد رمضان قد أحيا أخيراً حفلاً كبيراً ضمن حفلات موسم الصيف في منطقة الساحل الشمالي، بحضور عدد كبير من الجمهور ومحبيه. وشارك عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه عاري الصدر على المسرح.