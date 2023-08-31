محمد رمضان يحتفل بميلاد زوجته بهذه الطريقة- (صورة)

“القدس العربي”: احتفل الفنان المصري محمد رمضان بيوم ميلاد زوجته نسرين عبدالفتاح، وعبّر عن حبه الكبير لها، واضعاً حدّ لشائعات انفصالهما.

ونشر محمد رمضان صورة عفوية خلال احتضانه لزوجته بدت فيها بغاية الجمال والأناقة بقميص برتقالي مع مجموعة من الأساور الذهبية الضخمة.

وأرفق الصورة بتعليق بسيط كتب فيه: “النهاردة عيد ميلاد حبيبتي ومراتي وأم أولادي. كل عام وأنت بخير حبيبتي”.

وتفاعل عدد كبير من النجوم ومحبي رمضان مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف، وانهالت عليه التعليقات التي تمنت لهما المزيد من السعادة والاستقرار في حياتهما الزوجية.