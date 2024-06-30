محمد رمضان يختتم الدورة 19 لمهرجان موازين في المغرب

الرباط: أحيا الفنان المصري محمد رمضان ختام الدورة التاسعة عشرة لمهرجان موازين في المغرب مساء أمس السبت على مسرح (النهضة) المخصص للموسيقى الشرقية وقدم عرضا صاخبا بصحبة فرقته الاستعراضية.

ورحب جمهور موازين برمضان في أول مشاركة له بالمهرجان. كما عبّر رمضان عن سعادته بتواجده في المغرب من خلال منشور على حسابه في تطبيق إنستغرام.

وكان قد صعد قبل رمضان إلى المسرح المغني المغربي أمينوكس الذي قدم مجموعة من الأغاني الشبابية تفاعل معها الجمهور.

وعلى مسرح السويسي المخصص للموسيقى العالمية، قدم الفنان الاسكتلندي كالفين هاريس عرضا جذابا وسط حضور حاشد، فيما استضاف مسرح محمد الخامس حفل الفنان اللبناني آدم.

وكان شبح الإلغاء يخيم على اليوم الأخير للمهرجان بعد إعلان المملكة المغربية، وفاة للا لطيفة، والدة الملك محمد السادس وأرملة الملك الحسن الثاني، لكن تقرر الإبقاء على الجدول المعلن سلفا.

وعاد مهرجان موازين لاستئناف أنشطته في وقت سابق من هذا الشهر بعد توقف لنحو أربع سنوات منذ تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، لكن تجددت أيضا مع عودته الدعوة لمقاطعة الحفلات من جانب نشطاء ينتقدون تصرفات وملابس الفنانين الأجانب المدعوين، وزاد من حدة الانتقادات إقامة الحدث الفني في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.

والمهرجان الذي تنظمه جمعية مغرب الثقافات يعد من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا باستقطابه أسماء بارزة إقليميا وعالميا كان من بينها هذا العام اللبنانية كارول سماحة والمصرية أنغام والمغربية سميرة سعيد والأمريكية كاميلا كابيو والنيجيري بورنا بوي والإيرانية عايدة نصرت.

(رويترز)