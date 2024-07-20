محمد رمضان يردّ على التشكيك في روايته لحادثة صفعه شاباً

“القدس العربي”: لا يزال مستمراً الجدل المُثار حول واقعة صفع الفنان محمد رمضان شاباً في إحدى قرى الساحل الشمالي بعد طلب الشاب التصوير معه واستهزائه به بالقول “أنا مع النجم محمد حمضان”، حيث شكّكت إحدى القنوات الفضائية في رواية رمضان والذي أوضح أن صفعته للشاب تسببت في تطاير نظّارته والقبّعة التي كان يعتمرها وقت الواقعة.

ونشر رمضان عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام” فيديو ردّ فيه على القناة قائلاً: “حق الرد على القنوات العربية وبعض المواقع… الجمهور لفت انتباهي إنهم متحاملين عليا بعد فيديو اعتذاري للشاب الصغير وعائلته، سابوا الفيديو كله وبيلمّحوا إني بكدب وكل الفيديوهات مبتقولش كده”.

وأضاف: “الجمهور لقى الفيديو اللي بيثبت ده… وتداولوه الفترة اللي فاتت علشان يثبت للقناة إني مش كداب وإني صادق وشجاع… أنا طلعت اعتذرت لأن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وإني قوي وتمالكت نفسي وكظمت غيظي واكتفيت بإني مسحت الفيديو من التليفون حتى من غير ما أكسره اللي عليه إساءة لاسم والدي واسم الشهر الفضيل، مطلعين الشاب الصغير يلمح إني كداب ويقول تقّل إيدك شوية”.

وعرض محمد رمضان في الفيديو مقطع صفعه للشاب ليثبت صدق كلامه، حيث بان تطايُر النظّارة والقبّعة من على رأس الشاب أثناء صفع رمضان له، كما عرض جزءاً من الفيديو الذي ظهر فيه الشاب وهو يردّ على محمد رمضان ويقول فيه: “ابقى تقّل إيدك شوية”، بحسب مجلة لها.