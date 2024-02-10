محمد رمضان يرد على انتقادات تجاهله فلسطين في أغنيته الجديدة- (فيديو)

“القدس العربي”: نشر الفنان المصري محمد رمضان، على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو، رد من خلاله على الانتقادات التي طالته خلال الساعات الماضية حول تجاهله لاسم فلسطين في كليب أغنيته الجديدة “عربي”.

وفي مقطع الفيديو، أكد محمد رمضان، أنه ذكر اسم فلسطين في الكليب، وقال: “أنا قولت مصر نور عيني.. عراقي فلسطيني.. بلادنا كتير.. سامحوني”.

وأضاف: “أنا قُلت بلادنا كتير سامحوني كمان، لأن في بعض الدول مقدرتش أقُلها ودول يربطنا بها عروبة وقارة واحدة ودم واحد منهم موريتانيا وجزر القمر والصومال وجيبوتي، ولكن باقي الدول قلتها ومبسوط إني جمعتهم في أغنية واحدة”.

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وكان رمضان قد طرح كليب أغنية “عربي”، وهي تريو عالمي يجمعه للمرة الأولى مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر والمغني العالمي مساري.

وتعتبر الأغنية أول تريو غنائي يجمع بين النجوم الثلاثة العالميين في كليب واحد تم تصويره في شيكاغو وميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، من إنتاج يونيفرسال أرابيك ميوزيك.