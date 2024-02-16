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محمد رمضان يرد على متابع إسرائيلي علّق على أغنيته

منذ 38 دقيقة

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“القدس العربي”: رد الفنان محمد رمضان على تعليق متابع إسرائيلي على أغنية “عربي”، والتي أصدرها رمضان مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربي.

وعلق المتابع الإسرائيلي على كليب “عربي” لمحمد رمضان على “يوتيوب” قائلاً: “أنا لست كما يقولون، ولكن تحيا إسرائيل”، ليرد عليه رمضان ساخراً: “لقد قدمت تعليقك في الأعلى لأنني أريد أن أخبرك أن فلسطين حرة”، الأمر الذي جعل الإسرائيلي يحذف تعليقه، ولكن محمد رمضان نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة لهذا التعليق، وكتب عليه: “وده طبعا قبل ابن العم ما يمسح تعليقه.. عربي والحمد لله”، بحسب مجلة لها.

وكان رمضان قد واجه هجوماً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد اتهامه بأنه تجاهل نطق اسم فلسطين في أغنية “عربي”، ورد على هذا الهجوم من خلال فيديو نشره على “إنستغرام” قال فيه: “برد على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي للشباب اللي بتقول إني مذكرتش كلمة فلسطيني، لا طبعا قولت فلسطيني وبقول مصر نور عيني، عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني، فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها وبيربطنا بيهم عروبة ودم واحد زي موريتانيا وجيبوتي”.

وأضاف: “لكن بقية الدول جمعتهم الحمد لله وسعيد بالمشاركة مع فيوتشر ومساري وبشكر منتج الأغنية لأنه راجل ذو أصول عربية وبيحبنا جدا وثقه في الله نجاح”.

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