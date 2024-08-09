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محمد رمضان يستفز الجمهور من جديد- (صورة)

9 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: عاد الفنان محمد رمضان الى استفزاز الجمهور، حيث نشر صورة جديدة له على شاطئ البحر ويقف في جواره رجل حاملاً المظلة ليحميه من الشمس.

وعلّق رمضان على الصورة بالقول: “زمان كنت أنا وأصحابي بننزل شط مجاني، كان زحمة بس كنت في قمة سعادتي بضحك وألعب معاهم… النهاردة تقريباً بقعد على شط لوحدي بس ما بضحكش زي زمان ولا بلعب زي زمان… علشان كده لو خيّرتني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي طبعاً”.

وعلّق العديد من الجمهور منتقدين مقارنة رمضان بين أيام الفقر وأيام الغنى بأسلوب اعتبروه مستفزاً، خاصة أن كلامه في البداية يوحي بأنه يحنّ الى أيام الضحك والسعادة من دون المال ليفاجئهم بما قاله في ختام تعليقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستفز فيها رمضان الجمهور بالحديث عما يمتلكه، فقد دأب على استعراض ممتلكاته المختلفة والتي تُقدَّر بالملايين مثل السيارات الفارهة والدرّاجات النارية والقصور وغيرها… والتي اختتمها بالاستمتاع على شاطئ خاص به.

في حين رأى آخرون أن ما قاله رمضان لا يخرج عن كونه مزاحاً مع الجمهور، والذين بادلوه المزاح في تعليقاتهم، بحسب مجلة لها.

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  1. يقول DINA:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 11:03 ص

    شبع بعد جوع على رأي المصريين. على الأقل ٱحترم الظرف الذي يمر منه أهلنا في غزة. آه يا زمن إنعدمت فيك العزة

    رد

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