محمد رمضان يشوّق الجمهور لديو جديد مع نجم عالمي- (فيديو)

“القدس العربي”: في خطوة فنية جديدة، يستعد الفنان المصري محمد رمضان لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم “عربي” ويتعاون فيها مع الرابر الأمريكي فيوتشر.

وحرص رمضان على تشويق محبيه لكليب الأغنية من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر “إنستغرام” ويوثّق لحظة لقائه بالمغني الأمريكي خلال التحضير للكليب الذي من المنتظر أن يُحدث ضجة كبيرة بين محبيه.

واكتفى رمضان بسؤال متابعيه: “هل أنتم متشوقين لكليب أغنية عربي؟ ثقة في الله نجاح”.

وأغنية “عربي” من ألحان النجم اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا”، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها في مدينة ميامي الأمريكية، ما يعزز من دلالة الطابع الدولي لهذا العمل الموسيقي المنتظر.