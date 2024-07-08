محمد رمضان يصفع شابا على وجهه في الساحل الشمالي

القاهرة – «القدس العربي»: تصدر الفنان المصري محمد رمضان قائمة «الترند» على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر مشاجرته مع شاب في الساحل الشمالي، حيث تبادل الطرفان الصفعات واللكمات بشكل لافت.

وفي الفيديو المتداول، ظهر رمضان وهو يحاول الحصول على هاتف الشاب، وبعد عدة محاولات تصاعدت الأمور إلى أن وجه رمضان صفعة للشاب. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث رد الشاب عليه بصفعة مماثلة، وسط محاولات الحاضرين لفض الاشتباك.

هذا الحادث يعيد للأذهان الواقعة المشابهة التي شهدها عمرو دياب، مؤخرا ولاقت شجبا واستهجانا واسعين، حينما وجه صفعة لشاب في أحد الأفراح.

وأطلق رمضان مؤخرا أغنية بعنوان «بمزاجي»، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب.

ونشر صورا على طريقة الاسكتشات من كواليس الأغنية إلى جانب مقطع منها.

وظهر في مقطع فيديو آخر وهو يروج للأغنية عاري الصدر ويغني كلماتها.