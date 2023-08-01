محمد رمضان يضع حداً للاتهامات ويردّ على استغلاله تريند ترافيس سكوت- (فيديو)

“القدس العربي”: بعد جدل كبير حول التشابه بين البوستر الدعائي الخاص بفيلمه وبوستر النجم ترافيس سكوت، ردّ النجم محمد رمضان على هذه الاتهامات ورفض ما يقال عن استغلاله التريند بعد إلغاء حفل ترافيس في مصر.

وأكد الفنان المصري خلال مؤتمر صحافي للعرض الخاص لفيلم “ع الزيرو” أنه لا يعلم بالتشابه بين البوسترين ولم يكن يريد استغلال تريند ترافيس سكوت، وقال: “أنا كتبت حاجة مشتقة من إنستغرام.. أن العرض الخاص الساعة 7، الفانز بعتولي الصورة وعجبتني فكرة إن اسمي مكتوب بشكل فرعوني”.

وأضاف: “بعدها قرأت أنه بوستر لترافيس سكوت، مخدتش بالي والله، وما شفتش ما كنش قصدي، لما أوصل البيت هدقق فيه وأشوفه”.

وأشار رمضان إلى أنه اكتسب خبرة كبيرة من الحياة وأنه لن يكون مندفعاً مثل أي وقت مضى، موضحاً أنه الآن أصبح الأعلى أجراً بين نجوم جيله في الوطن العربي.