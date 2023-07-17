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محمد رمضان يظهر بملابس “غريبة” ويثير انتقادات وسخرية- (صور)

منذ ساعتين

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لندن- “القدس العربي”:

فوجئ جمهور الفنان محمد رمضان، بنشره الإعلان الدعائي لأغنيته الجديدة “تطبطب”، معلناً عن طرحها على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وظهر رمضان في الإعلان الدعائي للأغنية وهو يرتدي قميصا شفافا وبنطلونا واسعا، ما أثار انتقادات وسخرية الجمهور الذي شبه إطلالته بإطلالة الفنان أحمد سعد الأخيرة في حفله بجدة، ما دفع عدداً كبيراً من متابعي رمضان لانتقاده على هذه الإطلالة، الأمر الذي دفعه لحذف الفيديو من حسابه على إنستغرام.

وكان رمضان، قد تعرّض لهجوم حاد من الجمهور، بعد الترويج للأغنية على حسابه في “إنستغرام”، حيث قام بنشر بعض الصور من كواليس الكليب، ظهر فيها بملابس منزلية، وشعره مصبوغ باللون الأبيض، وأطل في صورة أخرى وهو نائم وسط ثلاث فتيات بملابس مكشوفة على السرير.

وأحدثت الصور ردود فعل متباينة بين جمهوره، واعتبر الكثيرون أن صورته مع الفتيات الثلاث جريئة جدا، وكان الأفضل عدم نشرها حتى لا يصطدم بردود فعل المعلقين.

 

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 17, 2023 الساعة 9:04 ص

    ههه خالف تعرف 🤭🐝

    رد

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