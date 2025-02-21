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محمد رمضان يقدم برنامجا لتوزيع المساعدات للأسر المحتاجة

21 - فبراير - 2025

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“القدس العربي”: شارف الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير برنامجه الجديد “مدفع رمضان”، والمقرر أن ينافس به في رمضان المقبل على شاشة قناة DMC.

ويركّز رمضان في برنامجه على تقديم الدعم والمساعدة الى الأسر المحتاجة، ويعكس الجوانب الإنسانية في شهر رمضان الكريم، كما يعتبر البرنامج فرصة لعمل الخير والتفاعل المباشر مع الجمهور من خلال تقديم جوائز مالية ضخمة تتجاوز قيمتها الـ 700 ألف جنيه يومياً، يتم توزيع الجوائز على مختلف فئات المجتمع المصري، مما يعكس الاهتمام بالفئات المختلفة.

ومن أبرز ما يميز البرنامج هو أن محمد رمضان سيجسّد 30 شخصية متنوعة على مدار الحلقات، مثل سائق “توكتوك”، طبيب، مهندس، وغيرها من المهن الموجودة في مصر، بحسب مجلة لها.

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 21, 2025 الساعة 11:06 ص

    بارك الله فيه وفي أمثاله، 😎🌿🤲🌿

    رد

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