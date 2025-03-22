محمد رمضان يكشف أسباب نجاحه ويوجه رسالة للشباب- (فيديو)

“القدس العربي”: تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن أسباب نجاحه خلال مشواره الفني، موجهاً نصيحة للشباب في حلقة خاصة الجمعة من برنامج “مدفع رمضان” بمناسبة عيد الأم، زار خلالها دار مسنين لإدخال السرور إلى قلب نزيلات الدار.

وشارك رمضان الأمهات الإفطار، وغنى ورقص معهن، معبرًا عن سعادته البالغة بهذه اللحظة، حيث قال: “أحلى عيد أم في حياتي هو اللي بحتفل به معاكم، وأسعد لحظة في حياتي هي دي دلوقتي، حاسس إن عندي أكتر من أم”.

وأضاف خلال حديثه مع المسنات في برنامجه: “النجاح بدعوة صادقة من أمك، لما حد بيسألني نجحت إزاي في سن صغيرة أنا متعبتش قد ما الناس تعبت، ولكن اللي متأكد منه إن عمري ما زعلت أمي”.

تابع: “أنا حاطط مكتبي تحت الكنبة المفضلة بتاعة أمي، وكانت بتقولي خليك واثق في الله أنت هتبقى أنجح ممثل في مصر، ومن هنا خدت منها كلمة ثقة في الله نجاح”.

كما طالب بتغيير مُسمى دار المسنين، قائلًا: “أنا بطالب بتغيير مسمى دار مسنين، لأني مش شايف مسنين دول قمرات وأنا مش عاجبني المسمى”.