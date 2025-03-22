“القدس العربي”: تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن أسباب نجاحه خلال مشواره الفني، موجهاً نصيحة للشباب في حلقة خاصة الجمعة من برنامج “مدفع رمضان” بمناسبة عيد الأم، زار خلالها دار مسنين لإدخال السرور إلى قلب نزيلات الدار.
وشارك رمضان الأمهات الإفطار، وغنى ورقص معهن، معبرًا عن سعادته البالغة بهذه اللحظة، حيث قال: “أحلى عيد أم في حياتي هو اللي بحتفل به معاكم، وأسعد لحظة في حياتي هي دي دلوقتي، حاسس إن عندي أكتر من أم”.
وأضاف خلال حديثه مع المسنات في برنامجه: “النجاح بدعوة صادقة من أمك، لما حد بيسألني نجحت إزاي في سن صغيرة أنا متعبتش قد ما الناس تعبت، ولكن اللي متأكد منه إن عمري ما زعلت أمي”.
تابع: “أنا حاطط مكتبي تحت الكنبة المفضلة بتاعة أمي، وكانت بتقولي خليك واثق في الله أنت هتبقى أنجح ممثل في مصر، ومن هنا خدت منها كلمة ثقة في الله نجاح”.
كما طالب بتغيير مُسمى دار المسنين، قائلًا: “أنا بطالب بتغيير مسمى دار مسنين، لأني مش شايف مسنين دول قمرات وأنا مش عاجبني المسمى”.
أن هذا النوع من النجاح يمكن أن يكون نتيجة لتدهور الذوق العام
وانتشار التفاهات التي تروجها بعض وسائل الإعلام
مما يعكس نوعًا من الدعم الحكومي لتهجير التعليم والتوجهات الفكرية لصالح قيم سطحية بعيدة عن التميز والعمق.
1. تدهور الفن والذوق العام: الفن أصبح في بعض الأحيان مجرد استهلاك جماهيري سريع بدلاً من كونه وسيلة للتعبير الثقافي العميق، حيث تروج بعض الأعمال الفنية التي تفتقر للجودة الإبداعية لصالح الربح التجاري والشعبية اللحظية.
2. انتشار التفاهة في وسائل الإعلام: الكثير من وسائل الإعلام تركز على المحتوى السطحي والترفيهي الذي يستهوي الجمهور دون مراعاة للقيم الثقافية أو الفكرية، مما يؤدي إلى تدهور الوعي العام وانتشار ثقافة الاستهلاك السريع.
3. انحطاط التعليم: التعليم في بعض الأماكن أصبح يركز على تحصيل المعلومات بشكل ميكانيكي من دون تحفيز التفكير النقدي والإبداعي، مما يقلل من قدرة الأفراد على التفكير العميق ويساهم في تراجع جودة التعليم والإبداع في المجتمع.
عن أي نجاح تتكلم بل هي التفاهة ونشر الرذيلة عليك من الله ما تستحق
الذوق العام والبلطجة سمة العصر