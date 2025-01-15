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محمد رمضان يكشف سبب اتجاهه لعمل مسابقات لجمهوره- (فيديو)

15 - يناير - 2025

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“القدس العربي”: كشف الفنان محمد رمضان السبب الذي دفعه في الفترة الحالية لعمل مسابقات لجمهوره، موضحاً أنه فضّل عمل مكافأة لجمهوره بجوائز مالية على أن يصوّر كليبات لأغانيه بمبالغ مالية كبيرة.

وقال رمضان في بث مباشر عبر حسابه الخاص في “فيسبوك”، لإعلان الفائزين في مسابقته الأخيرة: “إحنا بنعمل كليبات بفلوس كتير وأنا فكّرت إن الفلوس دي هتسعد الجمهور وهتساعدهم والفوز طعمه حلو، إحنا اختارنا 10 جاوبوا صح وفي 3 آلاف جاوبوا صح وعملنا قرعة واخترنا 10 منهم، واللي بسطني أكتر أن الناس اللي اخترناهم بالحظ من محافظات كتير، الحمد لله قدرنا نبسط كل محافظة ويا رب الأغنية تعجبكم والأعمال اللي جاية كلها تعجبكم”، بحسب مجلة لها.

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  1. يقول Mohamed abd elhafez:
    يناير 17, 2025 الساعة 3:15 ص

    اللي بيراضى الناس ربنا بيراضه

    رد

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