محمد رمضان يوجّه رسالة شديدة اللهجة للجيوش العربية بسبب غزة- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

نشر الفنان المصري محمد رمضان، فيديو يعبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، ووجّه رسالة شديدة اللهجة إلى جميع الجيوش والحكومات العربية.

وطالب رمضان النشطاء الذين يدعون إلى نشر القضية الفلسطينية باللغة الإنجليزية للعالم الغربي، بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني من شعوب وحكومات البلاد العربية وجيوشها، مشيرا إلى أن الدول العربية تمتلك العدة والعتاد اللازمين لدخول الحرب.

وقال رمضان في الفيديو: “عايزين صوتنا يوصل لمين برا بلادنا؟ صوتنا يوصل لبلادنا، بلادنا عندها جيوش وعندها أسلحة، وبنشتري أسلحة وبنشتري دبابات وبنشتري طيارات وبنسيبها لحد ما تصدي وتترمي ونشتري غيرها، هنستخدمها متى أسلحتنا وجيوشنا؟”.

وشدد الفنان المصري، على أن الشعب العربي لا يحتاج إلى أحد من الغرب للدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الطلبات “قمة الجبن”، مشددا على ضرورة التحرك العربي للدفاع عن النفس.