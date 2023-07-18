محمد صبحي يبكي على الهواء: “حاسس إني مسجون في زنزانة انفرادية”- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

أثار النجم المصري محمد صبحي، ضجة كبيرة بتصريحاته الجريئة عن الفن والفنانين، ووجّه انتقادات إلى القنوات التلفزيونية، مؤكداً أن “كاميرات القنوات تركض خلف الترندات والتفاهات، ولما نوجد البديل منلاقيش كاميرا بتيجي لمطربين جيدين وممثلين جيدين”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن”: “إحنا عايزين البنت اللي على التيك توك وتطلع في 5 و6 مسلسلات وخريجي الأكاديمية الفنية مبيشتغلوش”.

وانتقد ظهور الفنان نفسه في أكثر من عمل إذ قال: “بلاقي فنان عظيم في مسلسل عن الحرب أو الجيش ويقطع المسلسل وهو نفسه بيعمل إعلان”، مؤكداً أن “الفنان المحترم الملتزم أصبح من الصعب رؤيته في الوسط الفني حالياً، والكاميرا الآن تذهب للتفاهات علشان يبقى تريند والكاميرا مبتروحش للممثل الجيد”.

علّق على ما يُسمى بـ”الورش الفنية” بالقول: “الورش دي كلمة سخيفة ومش علمية 5 أو 7 بيعملوا مسلسل ونلاقي 3 مسلسلات في رمضان الزوجة بتخون زوجها لإن هما نفس الأشخاص”. وأضاف: “بلاش الدولة تصرف على مسلسلات وأعمال دليفري مسرحية تتعمل في أسبوع، بكده نفقد ريادة مصر”.

وأكد خلال اللقاء أنه تلقى 4 عروض للإشراف على وزارة الثقافة، مؤكداً أنه رفضها كلها، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك وزير إعلام له سياسة إعلامية، “نحن مش هيئات”.

وقال محمد صبحي وهو يبكي بحرقة: “أنا حزين ولا أتسول وبشتغل لوحدي حاسس إني مسجون في زنزانة انفرادي. أنا ليست لي مشكلة ولا عايز أمثل ولا عايز اشتغل، أنا شغال في حتة لوحدي وعلى جنب والناس هي اللى بتيجي، ولكن انا آسف بدافع عن ريادة بلدي ووطني ومش المفترض أفهم في كل حاجة، واتعرض على وزارة الثقافة 4 مرات وأدنت الدولة في ترشيحي لأني لا أصلح وزيراً للثقافة، فيه غيري أحسن مني كان ينفعوا”.