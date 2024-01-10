محمد صبحي يوجه رسالة لوائل الدحدوح: «أقبل جبينك وأنحني لك»

القاهرة – «القدس العربي»: توجه الفنان المصري محمد صبحي الى الصحافي الفلسطيني العامل في قناة «الجزيرة» الفضائية وائل الدحدوح، بالنعي والمواساة، بعد استشهاد نجله حمزة الدحدوح وعدد آخر من أقاربه، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم.

ونشر صبحي صورة للدحدوح عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مصحوبة برسالة مؤثرة، وعلق قائلا: «حبيبي وائل الدحدوح.. الرجل الذي نفتخر به».

وأضاف «وائل الدحدوح أقبل جبينك وأنحني لك لفقدك 12 شهيدا من أسرتك. إني عاجز عن التعبير.. فأنت رجل فيك من رجولة فقدها الصامتون. أنت فخر لنا ولوطنك. أما الوطن العربي من مشرقه لمغربه فلا يخجل من صمته».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الثلاثاء، باستشهاد أبناء عمومة الصحافي وائل الدحدوح في قصف طال مركبتهما في قطاع غزة.

واستشهد الأحد حمزة الدحدوح نجل الصحافي في قصف إسرائيلي استهدف صحافيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما استشهد أيضا الصحافي مصطفى ثريا، في القصف ذاته الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحافي حمزة الدحدوح، في عدوانها على غزة.