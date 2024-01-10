محمد صبحي يوجه رسالة لوائل الدحدوح: «أقبل جبينك وأنحني لك»

القاهرة – «القدس العربي»: توجه الفنان المصري محمد صبحي الى الصحافي الفلسطيني العامل في قناة «الجزيرة» الفضائية وائل الدحدوح، بالنعي والمواساة، بعد استشهاد نجله حمزة الدحدوح وعدد آخر من أقاربه، إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم.
ونشر صبحي صورة للدحدوح عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مصحوبة برسالة مؤثرة، وعلق قائلا: «حبيبي وائل الدحدوح.. الرجل الذي نفتخر به».
وأضاف «وائل الدحدوح أقبل جبينك وأنحني لك لفقدك 12 شهيدا من أسرتك. إني عاجز عن التعبير.. فأنت رجل فيك من رجولة فقدها الصامتون. أنت فخر لنا ولوطنك. أما الوطن العربي من مشرقه لمغربه فلا يخجل من صمته».
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الثلاثاء، باستشهاد أبناء عمومة الصحافي وائل الدحدوح في قصف طال مركبتهما في قطاع غزة.
واستشهد الأحد حمزة الدحدوح نجل الصحافي في قصف إسرائيلي استهدف صحافيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
كما استشهد أيضا الصحافي مصطفى ثريا، في القصف ذاته الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، على الصحافي حمزة الدحدوح، في عدوانها على غزة.
تقبيل وانحناء ماذا سيغير ، شعب العواطف والشعارات لكم الله يا اجيال الشرق الاوسط وشمال افريقيا، كباركم لازالوا رهيني الخرجات الاعلامية والشعارات والضوضاء التي لا تسمن ولا تُغني من جوع كما يقول القرآن الكريم، هذا الفرق بيننا وبينهم، انظروا كيف يُساندون في الغرب بعضهم بعضا بالافعال والمبادرات كما فعلوا مع اوكرانيا ونحن ننتظر الانحناء وتقبيل الجبين، مشكور البنان صبحي على اجتهاده، انما لازالت تنقصنا اشواط واميال طويييييييييييييلة جدا لنصل لتحقيق تغيير ملموس وفعال لامثال الدحدوح وشعبه،
وائل الدحدوح لل يحتاج ولا يشرفه ان يعزيه مؤيد القتلة والمجرمين
بارك الله فيك يا اخي والله نفس الكلام كنت اود كتابته فسبقتني له الحمد لله على هذه المشاعر الثورية ذات المروءة الانسانية
حياتك تمثيل ولهو ولغو جاي تمثل دور المتاثر لحال ال الدحدوح انسى أخجل على حالك من الشي لعملتوه لمرسي الله يرحمو