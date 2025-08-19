محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليغ للمرة الثالثة

إسطنبول: تُوّج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليغ” للموسم الماضي، والمقدّمة من رابطة اللاعبين المحترفين وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وحسم صلاح الجائزة بعد منافسة قوية مع كل من زميله في ليفربول، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والسويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل)، وكول بالمر (تشيلسي)، والبرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)، وديكلان رايس (أرسنال).

وأصبح الدولي المصري البالغ من العمر 33 عاما، أول لاعب في تاريخ الدوري الإنكليزي يفوز بالجائزة ثلاث مرات، بعدما نالها موسمي 2017-2018 و2021-2022.

وتفوّق صلاح على عدة أساطير فازوا بالجائزة في مناسبتين أمثال مارك هيوز، وآلان شيرر، وتيري هنري، وغاريث بيل، وكريستيانو رونالدو، وكيفن دي بروين.

وقدّم صلاح أداء استثنائيا مع الريدز في الموسم الماضي، حيث قاده للتتويج بلقب الدوري للمرة 20 في تاريخ ليفربول، بعدما سجل 28 هدفًا وصنع 18 خلال 38 مباراة في البريميرليغ.

وسيطر قائد المنتخب المصري على معظم الجوائز الفردية في الموسم الماضي بحصوله على جائزة أفضل لاعب عن رابطة كتاب كرة القدم، وجائزة رابطة الدوري الإنكليزي، وهدّاف المسابقة والأكثر مساهمة تهديفية.

وتوّج مورغان روجرز نجم أستون فيلا بجائزة أفضل لاعب شاب، ونال جيمس ترافورد حارس مرمى بيرنلي السابق ومانشستر سيتي الحالي جائزة أفضل لاعب في تشامبيونشيب.

وفاز غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا السابق بجائزة الاستحقاق من رابطة اللاعبين المحترفين، بينما فازت ماريونا كالدينتي لاعبة أرسنال بجائزة أفضل لاعبة.

(الأناضول)