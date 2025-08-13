رياضة | تقارير رياضية

محمد صلاح: سنفتقد نونيز في ليفربول بعد انتقاله إلى الهلال السعودي

منذ 31 دقيقة

داروين نونيز

ليفربول، إنكلترا: ودع محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر(الفراعنة) زميله السابق الأوروغوياني داروين نونيز بعد انتقاله من ليفربول الإنكليزي إلى الهلال السعودي خلال الصيف الجاري.
ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس)، اليوم الأربعاء، صورتين تجمعه بنونيز، وكتب “أعتبر نفسي محظوظا بصداقتك وزمالتك، كنت صريحا دائما، وصاحب طاقة إيجابية في كل مكان تتواجد به”.
أضاف قائد الفراعنة “لقد نشرت الابتسامة بيننا وأضحكتنا، وأظهرت روحا إيجابية في كل تصرفاتك، سنفتقدك كثيرا، وأتمنى لك كل التوفيق في ناديك الجديد”.
وكان الهلال السعودي أعلن أوائل الأسبوع الجاري عن تعاقده مع نونيز بعقد يمتد ثلاثة مواسم حتى صيف 2028.
ورحل نونيز عن صفوف ليفربول بعد ثلاثة مواسم بقميص النادي الإنكليزي حيث انضم من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو (87 مليون دولار)، لكنه لم يفرض نفسه بقوة، مكتفيا بتسجيل 40 هدفا في 143 مباراة بقميص ليفربول في جميع المسابقات.
