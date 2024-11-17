محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنكليزي يحذر من المقارنة بينه وبين عمر مرموش

لندن: طالب محمد صلاح قائد منتخب مصر(الفراعنة) ونجم ليفربول الإنكليزي بالتوقف عن المقارنة بينه وبين زميله في منتخب مصر، عمر مرموش، الذي يتألق مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني منذ بداية الموسم الجاري.

وقال صلاح في ندوة على هامش حضوره معرض الشارقة الدولي للكتاب في الإمارات اليوم الأحد “ابتعدوا عن مرموش، فالمقارنة بيننا والقول بأنه صلاح الجديد وسوف يحقق ما حققته هي أمر لا يفيده بل سيضعه تحت ضغط دائم”.

وأوضح قائد منتخب مصر “تجنب هذه المقارنات ستجعل حياة مرموش أسهل، ويجعله يستمتع بما يقدمه في تجربته التي تختلف عن مشواري، فالمقارنة بين لاعب في بداية مسيرته وآخر حقق الكثير على مدار سنوات طويلة، أمر لا يساعده”.

وأشاد محمد صلاح بما يقدمه مواطنه، قائلا “عمر مرموش أحد اللاعبين المصريين والعرب الذين كافحوا وواجهوا ظروفا صعبة في أوروبا حتى وصل لمستواه الحالي”.

وأكد صلاح في ختام تصريحاته “مرموش لاعب جيد للغاية، وعنصر مهم بصفوف فريقه الألماني ومنتخب مصر، ويقدم أداء مميزا مع الفريقين”.

ويتألق مرموش البالغ من العمر 25 عاما بقوة هذا الموسم، حيث يتقاسم صدارة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم بتسجيله 11 هدفا بالتساوي مع النجم الإنكليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني بعد مرور 10 جولات من المسابقة.

وبدأت تقارير صحافية عديدة التكهن بإمكانية انتقال مرموش إلى محطة أكبر، ورشحته للانضمام إلى أندية عريقة مثل ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني.

وعلق ماركوس كروش المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت عبر صحيفة فيلت زونتاج الألمانية “القيمة السوقية لمرموش 40 مليون يورو وفقا لتقديرات شبكة ترانسفير ماركت، ولكن لا أعتقد أنه مبلغ يكفي لبيعه”.

أما محمد صلاح 32/ عاما/ يبقى النجم الأول بصفوف ليفربول منذ الانتقال إلى صفوفه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث حقق العديد من الجوائز الفردية مثل الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنكليزي وأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي، وكذلك أفضل لاعب في قارة إفريقيا مرتين.

وحقق صلاح أيضا عددا من الألقاب الجماعية مع ليفربول أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية في 2019 والدوري الإنكليزي في 2020.

(د ب أ)