محمد صلاح: لا تنسوا أهالي غزة ولا تعتادوا على معاناتهم- (تغريدة)

ليفربول: وجّه نجم نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم محمد صلاح، الإثنين، رسالة بمناسبة عيد الميلاد أعرب فيها عن تضامنه مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، داعيا إلى “عدم نسيان أهالي غزة أو الاعتياد على معاناتهم”.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية”.

وأضاف: “نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها”.

وختم بالتوجه إلى متابعيه بالقول: “أرجوكم لا تنسوهم (أهالي غزة) ولا تعتادوا على معاناتهم”.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023