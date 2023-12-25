محمد صلاح: لا تنسوا أهالي غزة ولا تعتادوا على معاناتهم- (تغريدة)

ليفربول: وجّه نجم نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم محمد صلاح، الإثنين، رسالة بمناسبة عيد الميلاد أعرب فيها عن تضامنه مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية، داعيا إلى “عدم نسيان أهالي غزة أو الاعتياد على معاناتهم”.

وقال صلاح عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، ومع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية”.

وأضاف: “نشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها”.

وختم بالتوجه إلى متابعيه بالقول: “أرجوكم لا تنسوهم (أهالي غزة) ولا تعتادوا على معاناتهم”.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST — Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023

ويواجه صلاح منذ بداية الحرب على غزة، موجة انتقاد بين مشجّعيه بشكل خاص في العالم العربي، حيث اتهم بالصمت حيال ما يشهده القطاع من قتل وتدمير على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، خوفا على مستقبله الرياضي.

وبعد نحو شهر من بداية الحرب، ظهر صلاح في فيديو تحدث فيه عن الحرب بشكل عام دون إدانة واضحة للاحتلال الإسرائيلي، لكنه لم يسلم من الانتقادات حيث انقسم ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن “صمته كان أفضل مما نطق به”، وبين من اعتبر أن “تضامنه جاء متأخرا ولكن أفضل من عدمه”.

والأسبوع الماضي، تجددت الانتقادات لصلاح بعد أن ظهر في فيديو ضاحكًا مرتديا زينة تخص الميلاد، أثناء زيارة أجراها برفقة فريقه ليفربول إلى مستشفى أطفال في العاصمة البريطانية لندن.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الإثنين، 20 ألفا و674 شهيدا، و54 ألفا و536 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)