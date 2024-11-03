محمد صلاح وولي عهده مرموش يواصلان صناعة التاريخ في إنكلترا وألمانيا

عواصم أوروبية: يزداد محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي وقائد منتخب مصر توهجا وبريقا عاما بعد عام، وأصبح لديه ولي عهد يستعد لحمل الراية من بعده، وهو زميله في صفوف الفراعنة، عمر مرموش جناح آينتراخت فرانكفورت الذي يلمع بشدة هذا الموسم مع فريقه الألماني.

يواجه صلاح البالغ من العمر 32 عاما، والذي يقضي موسمه الثامن مع ليفربول منذ انضمامه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017 أكثر من تحد، فهو يقضي موسمه الأخير مع النادي الإنكليزي حيث ينتهي تعاقده في 30 يونيو/حزيران 2025، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر بحلول العام الجديد.

ولم يلتفت أيضا النجم المصري لتقدمه في السن بل أظهر لياقة بدنية قوية واستعداد ذهني قوي ليبقى النجم الأول لليفربول والمعشوق الأول لجماهير الفريق الإنكليزي الذي تتغنى باسمه مباراة تلو أخرى في مدرجات ملعب “أنفيلد رود”.

ووسط الضجة المثارة حول جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي فاز بها الإسباني رودري لاعب وسط مانشستر سيتي على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي كانت كل الترشيحات تصب في صالحه، لم يهتز صلاح باستبعاد اسمه من قائمة أول 30 مرشحا للجائزة المرموقة لأول مرة منذ سبع سنوات.

بل واصل محمد صلاح هوايته في هز شباك المنافسين للمباراة الثالثة على التوالي بهدف رائع في شباك برايتون أهدى بها ليفربول فوزا وضعه على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة بعد مرور عشر جولات متفوقا بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي الذي سقط خاسرا في نفس الجولة أمام بورنموث.

وكان صلاح هز الشباك في مباراتي أرسنال وتشيلسي ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في سباق هدافي البريميير ليغ، محققا رقما بارزا في مسيرته بالملاعب الإنكليزية بعدما بات ثامنا في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنكليزي برصيد 164 هدفا بواقع 162 هدفا مع ليفربول وهدفين بقميص فريقه السابق تشيلسي الذي لعب له بين عامي 2014 و2015.

وفض صلاح بهذا الهدف الشراكة مع روبي فاولر نجم ليفربول السابق الذي تراجع للمركز التاسع في هذه القائمة التاريخية.

واحتفل محمد صلاح بإنجازه واعتلاء فريقه قمة الدوري الإنكليزي قائلا “التواجد في الصدارة هي المكانة التي يستحقها هذا النادي، فكل الفرق تحقق الانتصارات، ولكن سيبقى بطلا واحدا في نهاية المشوار، وهذا هو هدفنا”.

وسبق أن صعد محمد صلاح لمنصة التتويج بلقب الدوري الإنكليزي مرة واحدة مع ليفربول في عام 2020 وسط جائحة كورونا التي ضربت العالم، بينما ضاع اللقب في الثواني الأخيرة بعد منافسة مثيرة مع مانشستر سيتي في عامين متتاليين 2022 و2023.

(د ب أ)

وتزامن مع تألق صلاح، تواجد مصري آخر يصنع الحدث في الملاعب الألمانية، وهو زميله في منتخب مصر، عمر مرموش، جناح فريق آينتراخت فرانكفورت الذي بات ركيزة أساسية في صفوف الفراعنة منذ أواخر عام 2021 تحت قيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

سجل مرموش هدفا وصنع اثنين لزملائه ليساهم في فوز كاسح لفريقه فرانكفورت على بوخوم بنتيجة 7 / 2 مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة بالدوري الألماني لكرة القدم.

ورفع مرموش رصيده إلى 10 أهداف لكنه خسر صدارة هدافي الدوري الألماني لصالح النجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل ثنائية في الفوز على يونيون برلين /3صفر ليرفع رصيده إلى 11 هدفا.

واحتفل مرموش بلحظة استثنائية وسط نشوة الفوز العريض لفريقه، حيث أصبح الجناح المصري أول لاعب في تاريخ آينتراخت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول 9 مراحل بالدوري الألماني، محطما رقم النجم الغاني السابق أنتوني يبواه، الذي سجل 9 أهداف في نفس العدد من المباريات مع الفريق خلال موسم 1993 / .1994

كما زادت حصيلة عمر مرموش إلى 21 هدفا في 14 مباراة مع فرانكفورت في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري بواقع 12 هدفا مع 9 تمريرات حاسمة، لتبدأ تقارير صحفية في التكهن بانتقاله إلى محطات أوروبية أكبر منها ليفربول الإنجليزي الذي يتربع محمد صلاح على عرش نجوميته في آخر ثماني سنوات.