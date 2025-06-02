محمد صلاح يتوج للمرة الخامسة بجائزة لاعب الموسم بليفربول

إسطنبول ـ أحمد حسن

واصل الدولي المصري محمد صلاح حصد مزيد من الجوائز والألقاب الفردية لموسم 2024-2025، بعد تتويجه الاثنين، بجائزة أفضل لاعب في ليفربول للمرة الخامسة في مسيرته بقلعة “أنفيلد”.

وقدم اللاعب المصري أداء استثنائيا مع “الريدز” بعد أن ساعده في الفوز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته بتسجيله 29 هدفا و18 تمريرة حاسمة، وهي الأرقام التي أكسبته أيضا لقب الحذاء الذهبي الرابع، معادلا الرقم القياسي، وجائزة صانع الألعاب الثانية.

وتم اختيار صلاح (32 عاما) كأفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ” لموسم 2024-2025، وحصل أيضا على جائزة أفضل لاعب في العام من رابطة كتاب كرة القدم.

وسبق لصلاح الذي سجل إجمالي 34 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، الفوز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول مواسم 2017-2018، 2020-2021، 2021-2022 و2023-2024.

وفي أبريل/نيسان وقع صلاح عقدا جديدا لمدة موسمين مقبلين، وشارك في مباراته رقم 400 مع ليفربول في المباراة قبل الأخيرة من الموسم أمام برايتون آند هوف ألبيون.

واختتم الدولي المصري موسم 2024-2025 برصيد 245 هدفا للنادي، بفارق 40 هدفا عن روجر هانت صاحب المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ.

ويحتل صلاح الآن المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز عبر العصور بإجمالي 186 هدفا في المسابقة، وسيدخل الموسم المقبل متأخرا بفارق هدف واحد عن أندرو كول صاحب المركز الرابع.

(الأناضول)