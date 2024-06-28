محمد صلاح يثير الغضب مجددًا بسبب تجاهله مذابح غزة بـ”استعراضاته” على المواقع- (صورة)

“القدس العربي”: شارك نجوم كرة القدم المصريون متابعيهم، عددا من المنشورات والصور، على حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع فترة العطلة الصيفية.

ونشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة له خلال عطلته الصيفية، على حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، ضمن التحدي الذي أطلقه “صورتك دون فلتر”.

وفيما تفاعل عدد من نجوم كرة القدم والفن مع محمد صلاح تعرض الأخير لانتقادات لتفاعله الذي اعتبر مخيبًا جدا مع الوضع الذي تعيشه فلسطين عموما وغزة خصوصًا، بينما يستمر في استعراضاته على مواقع التواصل.

وفي المقابل دعم محمد هاني لاعب النادي الأهلي، القضية الفلسطينية، ونشر عبر خاصية “القصص القصيرة”، إحصائيات لضحايا غزة.