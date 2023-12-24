محمد صلاح يحذر من تراجع نتائج ليفربول في الدوري الإنكليزي- (تدوينة)

ليفربول (إنكلترا): حذر محمد صلاح نجم ليفربول من تراجع نتائج فريقه في بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) “نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل”.

We know we can’t keep dropping points like this and we will keep fighting to do better. pic.twitter.com/lvhF0SWh6S — Mohamed Salah (@MoSalah) December 24, 2023

وكان فريق ليفربول تعثر بالتعادل مرتين في مباراتين متتاليتين على ملعبه “أنفيلد” حيث خرج بتعادل سلبي أمام مانشستر يونايتد وبعده بتعادل 1/1 مع أرسنال أمس السبت.

وبين المباراتين، نجح ليفربول في تحقيق فوز كاسح على وست هام يونايتد بنتيجة 5/1 ليتأهل لقبل نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية حيث سيواجه فولهام.

وأدى تراجع نتائج ليفربول لفقدانه صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز حيث يحتل الفريق حاليا المركز الثاني برصيد 39 نقطة خلف أرسنال 40 نقطة بعد مرور 18 جولة.

ويتفوق ليفربول بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث، ويأتي خلفهما توتنهام هوتسبير برصيد 36 نقطة ثم مانشستر سيتي حامل اللقب برصيد 34 نقطة من 17 مباراة.

(د ب أ)