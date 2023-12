محمد صلاح يحذر من تراجع نتائج ليفربول في الدوري الإنكليزي- (تدوينة)

ليفربول (إنكلترا): حذر محمد صلاح نجم ليفربول من تراجع نتائج فريقه في بطولة الدوري الإنكليزي لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وكتب صلاح تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) “نعلم أنه لا يمكننا الاستمرار في إهدار النقاط بهذه الطريقة وسنواصل القتال من أجل تقديم أداء أفضل”.

We know we can’t keep dropping points like this and we will keep fighting to do better. pic.twitter.com/lvhF0SWh6S

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 24, 2023